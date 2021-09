FPÖ – Axel Kassegger neuer Präsident des Freiheitlichen Bildungsinstituts

Wien (OTS) - In der gestrigen Hauptversammlung des Freiheitlichen Bildungsinstituts (FBI) wurde FPÖ-Nationalratsabgeordneter Hon. Prof. MMMag. Dr. Axel Kassegger einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. Er folgt auf Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl, der die Präsidentschaft wie angekündigt zurückgelegt hatte. Die Mitglieder der Hauptversammlung und der neu gewählte Präsident dankten Herbert Kickl für seine langjährige erfolgreiche Arbeit an der Spitze des Freiheitlichen Bildungsinstituts. Herbert Kickl zeigt sich erfreut, dass die Wahl für das Amt des Präsidenten des Freiheitlichen Bildungsinstituts einstimmig auf Axel Kassegger fiel: „Ich kenne und schätze Axel Kassegger als Kollegen im Nationalratsklub, wo er mit seiner Fachkenntnis und seinem Engagement seit langem eine wichtige Stütze unserer politischen Arbeit ist – ganz zu schweigen von seinen menschlichen Qualitäten. Er ist der richtige Mann zur richtigen Zeit für das Freiheitliche Bildungsinstitut. Kurzum: Er ist die perfekte Wahl“, betonte Herbert Kickl.

Axel Kassegger wird auf der Arbeit seines Vorgängers Herbert Kickl aufbauen, die Ziele sind gesteckt: „Neben der Weiterentwicklung der hervorragenden Schulungsprogramme für unsere Mitglieder und Interessenten werde ich einen besonderen Schwerpunkt auf den Ausbau der internationalen Bildungsarbeit und die Erweiterung entsprechender Netzwerke sowie die Vertiefung und Festigung der weltanschaulichen Grundlagen über Symposien, Publikationen und wissenschaftliche Kooperationen legen“, kündigte der neue Präsident an.

Axel Kassegger ist seit mehr als 20 Jahren an der Schnittfläche zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik tätig. Er studierte Rechtswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre und Sportwissenschaften an der Karl-Franzens-Universität Graz. Der Unternehmer war und ist Vortragender an Fachhochschulen bzw. Universitäten im In- und Ausland. Seine politische Karriere startete er 1987 beim Ring Freiheitlicher Studenten und hat seit langem verschiedene politische Funktionen innerhalb der freiheitlichen Gesinnungsgemeinschaft inne. Seit 2013 ist Axel Kassegger FPÖ-Nationalratsabgeordneter, war unter anderem Obmann des parlamentarischen Wissenschaftsausschusses, Wissenschafts- sowie Wirtschaftssprecher des Freiheitlichen Parlamentsklubs und ist aktuell außenpolitischer Sprecher sowie Energiesprecher. Er publizierte über energiepolitische Fragen und zuletzt über österreichische Wirtschafts- und Standortpolitik. Axel Kassegger ist Mitglied der Parlamentarischen Versammlung der OSZE und des Europarates in Straßburg.

