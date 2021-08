SPÖ-Matznetter: Ungerechtigkeiten bei Corona-Förderungen für Fremdenführer*innen

SPÖ-Matznetter fordert Nachbesserungen beim Ausfallbonus

Wien (OTS/SK) - „Die Corona-Förderungen und ihre blinden Flecken haben uns schon einige Zeit lang beschäftigt, doch die Pannenserie des Finanzministers reißt einfach nicht ab. Durch Ungenauigkeiten in Verordnungen werden Unternehmerinnen und Unternehmer um Förderungen gebracht, die sie dringend benötigen würden. Diesmal hat es die Fremdenführer*innen getroffen“, erklärt Christoph Matznetter, Wirtschaftssprecher der SPÖ und Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes. Er bezieht sich dabei auf die Tatsache, dass Fremdenführer*innen einen Ausfallbonus in Höhe von 20 Prozent der Umsatzausfälle bekommen, da sie in die ÖNACE-Kategorie „Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen“ fallen. Andere Unternehmen der Tourismusbranche, wie beispielsweise Hotels und Restaurants, bekommen 40 Prozent des Umsatzausfalles ersetzt. ****

Schon beim Umsatzersatz für November wurde zwischen unterschiedlichen ÖNACE Kategorien unterschieden. Damals wurde für Reise- und Fremdenführer jedoch nicht die weitgefasste Oberkategorie, sondern eine detaillierter abgegrenzte und daher realistischere Unterkategorie herangezogen. „Mir ist es unverständlich warum Reise- und Fremdenführer*innen, die noch immer in ihren Tätigkeiten massiv eingeschränkt sind, nur 20 Prozent der Umsatzausfälle ersetzt bekommen. Hier muss nachgebessert werden! Corona hat viele Wirtschaftszweige massiv getroffen. Viele Unternehmen, vor allem kleine und mittelgroße Betriebe, leiden noch jetzt stark unter den Auswirkungen. Man muss bei den Hilfen dort ansetzen, wo die größten Umsatzeinbrüche entstanden sind und in angemessener Weise entschädigen“, fordert Matznetter abschließend. (Schluss) sd/up

