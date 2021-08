Wöginger/Zarits: Herzliche Gratulation an Sebastian Kurz und sein Team zur beeindruckenden Wiederwahl

Weiterhin volle Unterstützung des ÖAAB

Wien (OTS) - „Sebastian Kurz steht für Klarheit, Kompetenz und Umsetzungsstärke, das hat er in den vergangenen Jahren beeindruckend bewiesen. Ich gratuliere ihm zu seiner heutigen Wiederwahl als ÖVP-Bundesparteiobmann und dem beeindruckenden Ergebnis von 99,4 Prozent. Das ist eine klare Steigerung zur Wahl im Jahr 2017. Und ich gratuliere auch seinen Stellvertreterinnen und Stellvertretern Veronika Marte, Barbara Eibinger-Miedl und Thomas Stelzer“, so ÖAAB-Bundesobmann KO August Wöginger anlässlich des heutigen ÖVP-Bundesparteitages. „Mit Sebastian Kurz an der Spitze und seinem schlagkräftigen Team ist die neue Volkspartei bestens aufgestellt, um die aktuellen politischen Herausforderungen nach der Corona-Krise zu meistern und neue Perspektiven für die Zukunft unseres Landes zu erarbeiten.“



ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR Christoph Zarits schloss sich den Glückwünschen an: „Sebastian Kurz steht wie kein anderer für eine neue Politik und einen neuen Stil – offen, klar, mutig und ehrlich. Ich gratuliere zum sensationellen Wahlergebnis und freue mich auf die weitere hervorragende Zusammenarbeit. Auf die volle Unterstützung des ÖAAB können sich der wiedergewählte Bundesparteiobmann und sein Team verlassen!“





