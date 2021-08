LOUT-Chartbreaker: COPE als einzige österreichische Agentur unter den TOP 10

Senkrechtstarter COPE Content Performance Group zählt in der Halbjahresbilanz des LOUT-Rankings zu den 10 meistprämierten Content-Marketing-Agenturen im deutschsprachigen Raum.

Das Thema Content Marketing erfährt zunehmend mehr Wertschätzung bei den Auftraggeber:innen. Gerade die Pandemie macht offenbar immer mehr Unternehmen die Wichtigkeit der inhaltsgetriebenen Kund:innen- und Mitarbeiter:innenbindung bewusst. Die Qualität der eingereichten Arbeiten zeigt, dass stärker denn je in Kreativität investiert wurde und immer bessere Lösungen bei den Awards eingereicht werden. Eva Maria Kubin, Geschäftsführerin bei COPE 1/2

Neben den Großen der Branche zu stehen, motiviert uns und führt uns vor Augen, dass wir strategisch den richtigen Weg eingeschlagen haben. Als Österreichs führende Agentur im Bereich Marketing-Transformation, datenbasiertem Content Marketing & Digital-Vermarktung, haben wir den höchsten Anspruch an uns selbst und möchten unsere Platzierung halten bzw. ausbauen. Xenia Daum, Geschäftsführerin bei COPE 2/2

Wien/Graz (OTS) - Die Agentur mit eigenem Vermarktungsnetzwerk kommt auf Platz 7 der Top-Content-Marketing-Agenturen im gesamten DACH-Raum. Platz 1-3 sicherten sich wie im Vorjahr die deutschen Platzhirschen „Territory“, gefolgt von C3 (Burda) und fischerAppelt. COPE behauptet sich als Newcomer bereits im ersten Jahr des Bestehens unter den großen Playern der Branche.

Die Reihung ergibt sich aus dem Award-Spiegel, der führende nationale und internationale Wettbewerbe mit Schwerpunkt auf Content-Relevanz wertet. Für COPE bedeuten die 123 Kreativ-Punkte aus insgesamt 37 gewonnenen Awards aus den Bereichen Corporate Publishing, Video, Infografik sowie Multichannel- und Influencer Marketing im ersten Halbjahr 2021 den ausgezeichneten 7. Platz.

„Das Thema Content Marketing erfährt zunehmend mehr Wertschätzung bei den Auftraggeber:innen. Gerade die Pandemie macht offenbar immer mehr Unternehmen die Wichtigkeit der inhaltsgetriebenen Kund:innen- und Mitarbeiter:innenbindung bewusst. Die Qualität der eingereichten Arbeiten zeigt, dass stärker denn je in Kreativität investiert wurde und immer bessere Lösungen bei den Awards eingereicht werden.“

Eva Maria Kubin, Geschäftsführerin bei COPE

„Neben den Großen der Branche zu stehen, motiviert uns und führt uns vor Augen, dass wir strategisch den richtigen Weg eingeschlagen haben. Als Österreichs führende Agentur im Bereich Marketing-Transformation, datenbasiertem Content Marketing & Digital-Vermarktung, haben wir den höchsten Anspruch an uns selbst und möchten unsere Platzierung halten bzw. ausbauen.“

Xenia Daum, Geschäftsführerin bei COPE

Quelle: https://lout.plus/Awards/Chartbreaker-Spitzen.html

COPE Content Performance Group (COPE) ist Österreichs führende Agentur für Marketing-Transformation, datenbasiertes Content Marketing und Digital-Vermarktung. COPE verfügt über eines der größten Reichweitennetzwerke Österreichs, das COPE-Netzwerk (sd one), mit mehr als 100 Premium-Plattformen, und zählt zu den meistausgezeichneten Content-Marketing-Agenturen des Landes (ehem. Styria Content Creation). Das knapp 100-köpfige Team an den Standorten Wien und Graz setzt sich aus ausgewiesenen Fachexpert:innen zusammen und umfasst Content-Strateg:innen, Storytellers, Newsroom-Insider, Leads- & Daten-Aficionad:as, kreative Filmemacher:innen, Activation-Spezialist:innen, Projektmanager:innen, AdTech-Gurus, uvm. COPE begleitet Unternehmen von der Content-Strategie und Konzeption über die Content-Erstellung, Technologie- und Plattform-Beratung bis hin zur passenden Distribution – über das COPE-Netzwerk (sd one), Social Media und Google inklusive Performance-Messung und -Optimierung. CONSULT– CREATE – ACTIVATE. copegroup.com

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Julia Warnick-Kolar, julia.warnick-kolar @ copegroup.com, +43 676 871 970 280

Miriam Feichtinger, MA, miriam.feichtinger @ copegroup.com, +43 664 881 407 27

Hainburger Straße 33, 1030 Wien, copegroup.com