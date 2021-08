Promi-Unterstützung bei Benefiz-Flohmarkt der Hilfswerk Nachbarschaftszentren

Wien (OTS) - Die Hilfswerk Nachbarschaftszentren veranstalten von 30. bis 31. August 2021 einen großen Benefiz-Flohmarkt im SkyDome des Wiener Hilfswerks im 7. Bezirk. Dabei stellen sich auch einige Prominente in den Dienst der guten Sache und verkaufen ausgewählte Secondhand-Schnäppchen.



Bekannte Gesichter und Stimmen motivieren hinter den Flohmarkttischen zum Kauf: Wolfgang „Fifi“ Pissecker, Birgit Sarata, Edith Leyrer, Dany Sigel, Eva Billisich und Eva-Maria Gradwohl sind für das Wiener Hilfswerk im Einsatz und bieten bunt gemischte Secondhand-Ware von Kleidung bis Hausrat an. Bei Schönwetter wird zusätzlich im Garten verkauft und eine Grillstation sorgt für das leibliche Wohl. Der Erlös der Veranstaltung kommt der sozialen Arbeit in den Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks zugute.



„Wir sind sehr dankbar für den großartigen Beitrag unserer prominenten Unterstützerinnen und Unterstützer, die sich so engagiert für das Wiener Hilfswerk und unsere wichtigen sozialen Projekte einsetzen. So macht Helfen gleich doppelt so viel Spaß“, freut sich Dir.in Sabine Geringer, Geschäftsführerin des Wiener Hilfswerks.



Veranstaltungstermine

Montag, 30.8. von 13.00 bis 21.00 Uhr – Prominente verkaufen von 17.00 bis 19.00 Uhr

Dienstag, 31.8. von 11.00 bis 18.00 Uhr

Ort: SkyDome, Schottenfeldgasse 29, 1070 Wien

Eintritt mit Mund-Nasen-Schutz (MNS) und 3G Nachweis



Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren

Seit 40 Jahren sind die zehn Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren Orte der Begegnung für Menschen unterschiedlicher Generationen, Kulturen und sozialer Schichten. Mit 60 hauptamtlichen und mehr als 1.100 freiwilligen Mitarbeiter/innen sind die Hilfswerk Nachbarschaftszentren überparteilich und überreligiös. Respekt, Akzeptanz, Gleichberechtigung und Teilhabe sind ihre Grundsätze. Die Stadt Wien fördert die Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks. Weitere Informationen: www.nachbarschaftszentren.at



Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige, soziale Organisation, die im Bereich der mobilen Pflege- und Sozialdienste, in der Kinderbetreuung sowie in der Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe tätig ist. Es betreibt Tageszentren für Seniorinnen und Senioren, Seniorenwohngemeinschaften, Nachbarschaftszentren, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit und ohne Behinderung sowie Sozialmärkte. Das Wiener Hilfswerk beschäftigt mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at



