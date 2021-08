Genug geklatscht: Frauen halten den Laden am Laufen und verdienen mehr als scheinheilige Anerkennung

PRESSEKONFERENZ

Linz (OTS) - Schon vor Corona waren Frauen in der Arbeitswelt benachteiligt: bei der Berufswahl, bei den Aufstiegsmöglichkeiten, bei der Bezahlung, aufgrund von Geschlechterstereotypen und Sexismus. Dabei hat gerade die Corona-Krise gezeigt, dass Frauen besonders in den sogenannten „systemrelevanten“ Berufen Außergewöhnliches leisten. Dafür haben sie zwar Anerkennung bekommen, in Sachen Gleichstellung hat sich dennoch wenig zum Guten verändert.

Bei einer Pressekonferenz Mittwoch, 1. September 2021, um 10 Uhr im Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien , präsentieren wir Ihnen die neueste Sonderauswertung des Österreichischen Arbeitsklima Index.



Unter dem Titel: Genug geklatscht: Frauen halten den Laden am Laufen und verdienen mehr als scheinheilige Anerkennung nehmen wir jene Branchen und Berufe genauer unter die Lupe, die seit Ausbruch der Pandemie als „systemrelevant“ bezeichnet werden, beleuchten die (bremsende) Wirkung des Home-Office auf die berufliche Gleichstellung und benennen die Gewinner/-innen und Verlierer/-innen der Krise.

Als Gesprächspartner/-innen stehen Ihnen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer, Mag.a Aleksandra Waldhauser (IFES) und Mag. Christoph Hofinger (SORA) zur Verfügung.

Wir freuen uns, eine Vertreterin oder einen Vertreter Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen, und ersuchen um pünktliches Erscheinen, da wir vor Beginn der Pressekonferenz den 3G-Nachweis (geimpft, getestet, genesen) laut den aktuellen Covid-19 Vorgaben kontrollieren müssen.





