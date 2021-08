Grüne: Großprojekt am Neusiedler See muss gestoppt werden

Rössler/Petrik: Verbindliche Baurichtlinien zum Schutz der Natur und dem Erhalt der regionaltypischen Landschaft notwendig

Wien (OTS) - Die Umweltsprecherin der Grünen, Astrid Rössler, kritisiert das geplante Tourismusprojekt im ungarischen Teil des Neusiedler Sees. „Ein Projekt dieser Größenordnung, ausgerechnet inmitten eines der für die europäische Artenvielfalt wichtigsten und sensibelsten Lebensräume, steht in direktem Widerspruch zu den Klima- und Artenschutzzielen Österreichs und der EU.“

Wir spüren bereits jetzt die dramatischen Auswirkungen der Klima- und Biodiversitätskrise. „Megaprojekte wie diese, noch dazu in einem Nationalpark, sind absolut zukunftsfeindlich. Was bringt außerdem ein Jachthafen, wenn der Neusiedler See durch die Klimaerhitzung ohnehin schon von der Austrocknung bedroht ist?“, fragt Rössler. „Ich appelliere an die ungarische Regierung und die zuständigen Behörden, dieses Projekt zu stoppen. In jedem Fall fordern wir die Bereitschaft zu Gesprächen ein, um neben naturschutzrechtlichen auch die Folgen dieses Megaprojektes auf das UNESCO-Welterbe zu erörtern. Diese wichtigen Fragen können nur in einem grenzüberschreitenden Dialog geklärt werden."

Die burgenländischen Grünen sind seit zwei Jahren in Zusammenarbeit mit ungarischen Umweltaktivist*innen gegen das Megaprojekt in Fertörakos aktiv und fordern eine Redimensionierung des Bauvorhabens. "Wir müssen alles daransetzen, die Eingriffe in die Ökologie des Neusiedler Sees gering zu halten. Das Ökosystem Neusiedler See kennt keine Staatsgrenze", setzt die Klubobfrau der burgenländischen Grünen, Regina Petrik, nach und fordert für das gesamte Seeufer, auch auf österreichischer Seite, verbindliche Baurichtlinien zum Schutz der Natur und dem Erhalt der regionaltypischen Landschaft, die für den Welterbestatus der Region so wichtig ist.

