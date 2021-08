AVISO: 23.8.2021, 10 Uhr – Foto-/Drehtermin: Schulstartaktion der Caritas

Schulstart ist eine besondere Herausforderung für armutsbetroffene Familien und die Corona-Krise verschärft die Situation. Caritas unterstützt in den carlas und den Lerncafés.

Wien (OTS) - Ein neues Schuljahr bedeutet für einkommensschwache Familien eine echte finanzielle Belastung. Dieses Jahr verschärft sich die Situation einmal mehr aufgrund der Corona-Krise, die viele Eltern erneut sorgenvoll in den Herbst blicken lässt.

Mit der Schulstartaktion will die Caritas der Erzdiözese Wien auch heuer wieder Familien in Not konkret beim Start ins neue Schuljahr unterstützen und bietet in den beiden carlas Schultaschen und Schultüten, Malkästen, Turnbeutel, Hefte und vieles mehr zu günstigen Preisen an. In den Second-Hand-Drehscheiben der Caritas können gut erhaltene Schulsachen weiterhin während der Öffnungszeiten abgegeben werden. So können noch mehr Familien unterstützt werden.

Lerncafé: Armutsprävention durch Bildung

In Österreich leben rund 230.000 armutsgefährdete Kinder und Jugendliche. Die im Juli veröffentlichte Studie „Lehren und Lernen unter Pandemiebedinungen“ des Instituts für Höhere Studien (IHS) macht deutlich, dass Fernunterricht und Schulschließungen vor allem bei benachteiligten Schüler*innen Kompetenzverluste verursacht und somit die soziale Ungleichheit weiter verstärkt haben. Die „Caritas Lerncafés“ reagieren seit 2007 auf diese Problematik und bieten ein kostenloses Lern- und Nachmittagsbetreuungsangebot – mit dem Ziel, Kinder und Jugendliche aktiv auf ihrem Bildungsweg zu unterstützen. Neben der gezielten Hilfestellung bei den Hausaufgaben, Stärkung der Deutschkenntnisse und der Vorbereitung auf Schularbeiten und Tests geht es den Betreuer*innen auch darum, den Kindern Freude am Lernen zu vermitteln.

Zum Auftakt der Schulstartaktion lädt die Caritas zum Foto- und Drehtermin in das carla mittersteig.



Um Anmeldung bis Freitag, 20.8.2021 wird gebeten.

Foto-/Drehtermin: Schulstartaktion der Caritas

Mit Klaus Schwertner, Gf. Caritasdirektor der Erzdiözese Wien.

Datum: 23.08.2021, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: carla Mittersteig

Mittersteig 10, 1050 Wien, Österreich

Url: https://www.carla-wien.at/

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Ritter

Presse - Caritas der Erzdiözese Wien

Mobil: 0676/4634932

E-Mail: michaela.ritter @ caritas-wien.at