Hilfswerk: Trauer um Günther Kräuter

Präsident Karas würdigt die Verdienste des ehemaligen Volksanwaltes für Soziales, Pflege und Gesundheit

Sein Tod geht uns sehr nahe, und wir möchten seinen Angehörigen und Freunden unser tiefstes Beileid aussprechen Othmar Karas, Präsident Hilfswerk Österreich 1/2

In seiner Zeit als Volksanwalt für Soziales, Pflege und Gesundheit hat Günther Kräuter vielen Bürgerinnen und Bürger wichtige Hilfestellungen in zentralen Lebensfragen gegeben Othmar Karas, Präsident Hilfswerk Österreich 2/2

Wien (OTS) - Das Hilfswerk Österreich ist betroffen vom tragischen Unfalltod des ehemaligen Nationalratsabgeordneten und Volksanwaltes Günther Kräuter. „ In seiner Zeit als Volksanwalt für Soziales, Pflege und Gesundheit hat Günther Kräuter vielen Bürgerinnen und Bürger wichtige Hilfestellungen in zentralen Lebensfragen gegeben “, so Othmar Karas, Präsident Hilfswerk Österreich. „ Sein Tod geht uns sehr nahe, und wir möchten seinen Angehörigen und Freunden unser tiefstes Beileid aussprechen .“

1991 bis 2013 war Günther Kräuter Abgeordneter zum Nationalrat der SPÖ und von 2013 bis 2019 Volksanwalt, zuständig für die Bereiche Soziales, Pflege, Gesundheit, Jugend und Familie.

Rückfragen & Kontakt:

Hilfswerk Österreich

Mag. Petra Baumberger

+43 676 878760206

petra.baumberger @ hilfswerk.at

www.hilfswerk.at/oesterreich