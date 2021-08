NEOS zum Tax Freedom Day: Es braucht endlich eine radikale Entlastung

Gerald Loacker: „Arbeitende Menschen kosten in Österreich nach wie vor viel zu viel und verdienen zu wenig. Damit muss endlich Schluss sein.“

Wien (OTS) - Der 8. August ist ein Trauertag für alle, die in Österreich Steuern zahlen. Denn erst ab diesem Tag, dem Tax Freedom Day, arbeiten der durchschnittliche Steuerzahler und die durchschnittliche Steuerzahlerin in die eigene Tasche. „In kaum einem anderen Land müssen Durchschnittsverdiener so lange arbeiten, bis sie die gesamten Steuern und Zwangsabgaben abgegolten haben - und das, obwohl vielen durch die Corona-Pandemie ohnehin leider finanziell das Wasser bis zum Hals steht“, sagt NEOS-Wirtschaftssprecher Gerald Loacker. „Nach wie vor kosten die arbeitenden Menschen in Österreich ihre Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber viel zu viel und nach wie vor verdienen sie viel zu wenig. Es muss jetzt endlich Schluss sein mit den dauernden leeren Versprechungen von Türkis und Grün, es braucht endlich wirklich eine Entlastung und zwar eine radikale.“

Schon ab einem Einkommen von 31.000 Euro beträgt der Grenzsteuersatz 42 Prozent, rechnet Loacker vor. „Das hat zur Folge, dass schon Facharbeiter besteuert werden, als wären sie absolute Spitzenverdiener. Das ist erstens extrem leistungsfeindlich und hemmt zweitens den Aufschwung, den es jetzt so dringend braucht. Es ist höchst an der Zeit, dass die Bundesregierung endlich in die Gänge kommt und die Steuerlast insbesondere für den Mittelstand senkt, damit den arbeitenden Menschen in unserem Land endlich mehr Netto vom Brutto bleibt und sie wieder mit Zuversicht in die Zukunft schauen können statt voller Angst und Unsicherheit. Und schaffen wir endlich die unsägliche Kalte Progression ab. Im Wahlkampf haben noch alle Parteien ein rasches Ende dieses heimlichen Griffs in die Geldbörse versprochen - nach der Wahl greifen ÖVP und Grüne weiter ungeniert zu.“



