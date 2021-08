Sensationell: Die beiden Schweine aus Vollspalten-Tierfabrik erneut befreit!

Mickey und Jackie, die die Polizei durch Räumung dem Tod ausgeliefert hat, und die der Besitzer der Schweinefabrik partout nicht verkaufen wollte, sind jetzt doch in Sicherheit!

Es war so berührend zu sehen, wie Mickey und Jackie im Freigehege das Stroh, das ihnen auf Vollspaltenboden vorenthalten worden war, begeistert aufnahmen, wie sie darin wühlten und sich dann später auch darin zum Schlafen zusammenkuschelten. Wir alle vor Ort hatten sie ins Herz geschlossen. Das wusste der hartherzige Schweinefabriksbetreiber und genau damit spekulierte die Schweineindustrie, die ihn beraten hat. Er wollte diese armen Tiere einfach töten, um allen tierschutzaffinen Menschen rücksichtslos weh zu tun. Deshalb freut es mich umso mehr, dass die Tiere nun doch in Sicherheit sind, der Räumung durch die Polizei zum Trotz. Vielen Dank an die Menschen, die diese Rettung zustande gebracht haben. Sie sind die wahren Held:innen dieser Geschichte! DDr. Martin Balluch

Burgenland (OTS) - Zuerst wurden sie letzten Donnerstag von Unbekannten aus der größten Schweinemast des Burgenlands befreit und von Tierschützer:innen übernommen, die ihnen ein Freigehege bauten. 12 Stunden waren Menschen und Schweine zusammen, das Geschwisterpaar wurde Mickey und Jackie genannt. Nachdem der ältere Geschäftsführer des Betriebs die Schweine dem VGT geschenkt hatte und dieser sie abholen lassen wollte, machte dem der jüngere Geschäftsführer offenbar nach Drängen der Burgenländischen Landwirtschaftskammer einen Strich durch die Rechnung. Selbst ein Preis von 3.000 Euro konnte ihn nicht erweichen, stattdessen ließ er eiskalt die Polizei die Tierschützer:innen, die sich um die Schweine geschart hatten, mit Gewalt räumen. Dann wurden Mickey und Jackie verladen und zum Schlachthof gebracht. Auf nimmer Wiedersehen, dachten sehr viele Menschen, die mit den Schweinen mitgelitten hatten. Doch jetzt erreicht den VGT eine sehr erfreuliche Nachricht: die beiden Schweine sind Freitag früh von Unbekannten erneut befreit worden. Fotos zeigen, dass sie offenbar über Nacht im Transportanhänger des Traktors verblieben waren, der in einer Halle stand. Dort wurde er von Unbekannten gefunden, die die beiden Schweine mitnahmen und in Sicherheit brachten.

Das ist wohl in der Geschichte des Tierschutzes in Österreich bisher einmalig: zwei Schweine, die zweimal aus den Fängen der Tierindustrie befreit werden konnten. Dem Landwirt ohne Mitgefühl, der alle sensiblen Menschen vor den Kopf gestoßen hatte und die Schweine völlig sinnlos töten lassen wollte, wurde erneut ein Schnippchen geschlagen. Und die Burgenländische Landwirtschaftskammer hat den Betreiber der Schweinefabrik offenbar schlecht beraten. Jetzt steht er mit leeren Händen da. Der VGT hat mit beiden Befreiungen nichts zu tun, die Fotos wurden ihm nur zugespielt. Der VGT ist ein Medienunternehmen und muss daher nicht die Quellen nennen, von wo er seine Informationen bezieht. Andererseits ist der VGT der rechtmäßige Besitzer der beiden Schweine, da sie ihm ja geschenkt worden sind. Die Schweine befinden sich jetzt an einem unbekannten Ort.

VGT-Obmann Martin Balluch ist außer sich vor Freude: „ Es war so berührend zu sehen, wie Mickey und Jackie im Freigehege das Stroh, das ihnen auf Vollspaltenboden vorenthalten worden war, begeistert aufnahmen, wie sie darin wühlten und sich dann später auch darin zum Schlafen zusammenkuschelten. Wir alle vor Ort hatten sie ins Herz geschlossen. Das wusste der hartherzige Schweinefabriksbetreiber und genau damit spekulierte die Schweineindustrie, die ihn beraten hat. Er wollte diese armen Tiere einfach töten, um allen tierschutzaffinen Menschen rücksichtslos weh zu tun. Deshalb freut es mich umso mehr, dass die Tiere nun doch in Sicherheit sind, der Räumung durch die Polizei zum Trotz. Vielen Dank an die Menschen, die diese Rettung zustande gebracht haben. Sie sind die wahren Held:innen dieser Geschichte! “

Petition gegen Vollspaltenböden und für Stroh-Einstreu bei Schweinen 60 Prozent der Schweine müssen in Österreich bis zur Schlachtung auf einem harten Betonspaltenboden über ihren eigenen Exkrementen dahin vegetieren. Die Enge, die Trostlosigkeit und der ätzende Gestank machen sie krank. Jetzt für Schweine unterschreiben!

