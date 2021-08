Bundesjugendvertretung: Sicheren Schulstart ermöglichen!

Testangebote beibehalten, Impfangebot an Schulen noch weiter ausbauen

Wien (OTS) - Zum bevorstehenden Schulstart im Herbst fordert die Bundesjugendvertretung (BJV) wiederholt Sicherheitskonzepte und Testangebote an Schulen und begrüßt die heute angekündigten Schritte: „Kindern und Jugendlichen muss ein sicherer und sorgenfreier Unterricht ermöglicht werden, das heißt auch, dass niederschwellige Testangebote und kinderfreundliche PCR-Tests an Kindergärten und Schulen österreichweit bereitgestellt werden müssen“, erklärt BJV-Vorsitzender Julian Christian.

Eine gute Testinfrastruktur sei notwendig, damit der Betrieb in Schulen und Kindergärten in gewohnter Form aufrechterhalten werden kann und es im Herbst nicht erneut zu Schließungen kommt. Darüber hinaus brauche es präventive Vorkehrungen wie zusätzliches Personal und die Organisation externer Räumlichkeiten, falls Schulklassen wieder aufgeteilt werden sollten. „Es darf nicht zu abermaligen Schulschließungen kommen“, stellt Christian klar.

Weiters fordert die BJV den Ausbau eines flächendeckenden Impfangebots auch an Schulen: „Jugendliche, die sich impfen lassen wollen, müssen einen raschen, niederschwelligen Zugang bekommen. Die Impfkampagne an Schulen nun schon in der Sommerschule zu starten, ist ein wichtiger Schritt für die Sicherheit unserer Bildungseinrichtungen. Dabei ist es aber auch unerlässlich, jugendgerechte Informationen zur Verfügung zu stellen, damit junge Menschen eine fundierte Entscheidung treffen können“, so Christian.

Im Zuge der Planung für den Bildungstart im Herbst müssen auch Konzepte für die Hochschulen erarbeitet werden: „Auch Studierende haben enorm unter den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie gelitten. Ein sicherer Unialltag muss im Herbst allen Studierenden gewährleistet werden”, so Christian abschließend.

