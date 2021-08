SPORT.PLATZ Wien 2021 - zurück zur Bewegung

Wien (OTS) - Von 4. August bis 3. September tourt SPORT.PLATZ Wien, die Bewegungsinitiative des ASKÖ WAT Wien, wieder durch die Hauptstadt. An 23 Standorten können alle Interessierten beim kostenlosen Sportangebot mitmachen - selbstverständlich immer unter Einhaltung der geltenden COVID-19 Bestimmungen, zur Sicherheit aller.

Die TeilnehmerInnen erwartet ein abwechslungsreiches Programm von Rückenfit, Yoga, über Tanz dich fit und Boxaerobic bis hin zu Stretch & Relax – auch der Trendsport Hula Hoop kann diesmal ausprobiert werden. Immer unter der Anleitung qualifizierter ÜbungsleiterInnen des ASKÖ WAT Wien.

Turnen zu Live-Musik

Nach dem großen Erfolg von „Yoga meets Beethoven“ wird es auch in diesem Jahr sportliche Aktivitäten zu Live-Musik geben. Zudem gibt es ein musikalisches Rahmenprogramm im Zuge des Kick-offs am 4. August im Karl-Marx-Hof. Dort werden „The New Crazy Blue Danube Steamboat Stompers“ auftreten. Bei der Station im Johann-Strauß-Park am 6. August wird das Ensemble „Donauklang“ die Stretch & Mobility-Einheit musikalisch untermalen. Der Gemeindebau-Chor wird bei der Station im Hietzinger Steinitzhof (12. August) die Sportler*innen mit Wiener Liedern unterhalten.

Kick-off am 4. August

Der Kick-off findet am 4. August, um 17.30 Uhr, am 12.-Februar-Platz, im Karl-Marx-Hof, mit unserem Star-Trainer Alamande Belfor, statt. Das Finale wird am 3. September im Donaupark auf der Papstwiese beim Donauturm veranstaltet. Um 16 Uhr startet ein umfassendes Programm für Kinder, gefolgt von einem „Best of“ der beliebtesten Sporteinheiten. Zum Abschluss haben die TeilnehmerInnen die Chance, attraktive Preise bei der Verlosung zu gewinnen.

Nach über einem Jahr Einschränkungen in vielen Lebensbereichen, sind wir motiviert, die Wiener Bevölkerung wieder zurück zur Bewegung zu bringen und Freude am gemeinsamen „Sporteln“ zu verbreiten. Mit einem durchdachten Präventionskonzept mit Voranmeldung, zugewiesenen Plätzen und Abständen ermöglichen wir ein sicheres Miteinander.

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenlos.



Infos zu den Standorten und zum Programm sowie die Online-Anmeldung finden Sie auf der Website www.sportplatzwien.at.

Rückfragen & Kontakt:

ASKÖ WAT Wien Markus Miksch, MLS

Öffentlichkeitsarbeit

0664/88 540 450

markus.miksch @ askoewat.wien

www.sportplatzwien.at

www.askoewat.wien