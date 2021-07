AVISO: Offizieller Besuch von Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi bei Bundeskanzler Kurz am 29. Juli 2021

Wien (OTS) - Am Donnerstag, den 29. Juli 2021 empfängt Bundeskanzler Sebastian Kurz Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan, den Kronprinzen von Abu Dhabi und stellvertretenden Oberkommandierenden der Streitkräfte der Vereinigten Arabischen Emirate zu einem offiziellen Besuch in Wien. Bundeskanzler Kurz wird Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan, den Kronprinzen von Abu Dhabi mit militärischen Ehren am Ballhausplatz begrüßen. Neben einem Arbeitsgespräch ist auch die Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung zwischen Österreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten geplant.

Die Teilnahme an den Medienterminen ist ausschließlich mit gesonderter Akkreditierung für diesen Besuch möglich. Bitte beachten Sie die unten angeführten Hinweise zur Akkreditierung und Medienteilnahme.

Ein detailliertes Programm sowie weitere Informationen zur Medienteilnahme erfolgen in einer zusätzlichen Aussendung.





