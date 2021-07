Aviso: PK Antikorruptionsbegehren – Di., 27. Juli, 10 Uhr

Wie sehen die Bürger/innen das Volksbegehren? Wie stehen die Parteien dazu? Einladung zur Vorstellung aktueller Umfragedaten u. eines Parteienvergleichs bzgl. Rechtsstaat & Antikorruption.

Wien (OTS) - Das „Rechtsstaat & Anti-Korruptionsvolksbegehren“ hat alle im Nationalrat vertretenen Parteien aufgefordert, zu den einzelnen Forderungen des Volksbegehrens Stellung zu beziehen. Wir laden die Vertreter/innen der Medien sehr herzlich zu einer Pressekonferenz ein, in deren Rahmen das Ergebnis dieser Erhebung sowie aktuelle Daten einer kürzlich durchgeführten Meinungsumfrage des Gallup-Instituts zu den Anliegen des Volksbegehrens vorgestellt werden.

Datum: Dienstag, 27. Juli

Beginn: 10.00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Die Teilnahme ist auch online via Zoom möglich (siehe unten).

Als Gesprächspartner/innen stehen Ihnen zur Verfügung (in alphabetischer Reihung):

Dr.in Mag.ª Andrea FRONASCHÜTZ, Leiterin Österreichisches Gallup-Institut

Em. o. Univ.-Prof. DDr. Heinz MAYER, ehem. Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät d. Univ. Wien

Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund der derzeit geltenden Bestimmungen nur ein begrenztes Kontingent an Plätzen vorhanden ist. Die Teilnahme ist nur mit einer namentlichen Anmeldung, einer FFP2-Maske und einem 3-G-Nachweis möglich.

Sie können auch online via Zoom an dieser Pressekonferenz teilnehmen. Die entsprechenden Zugangsdaten erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung an hofmann@skills.at.

