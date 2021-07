AVISO: Aufnahmeverfahren zum Medizinstudium am 21. Juli – Pressetermine in Wien, Innsbruck, Graz und Linz

Wien/Innsbruck/Graz/Linz (OTS) - 17.823 Personen haben sich bis Ende März 2021 online für die gemeinsamen Aufnahmeverfahren MedAT für das Studium an den Medizinischen Universitäten in Wien, Innsbruck und Graz sowie an der Medizinischen Fakultät der Johannes Kepler Universität Linz angemeldet. Am Mittwoch, 21. Juli 2021, finden nun die Aufnahmeverfahren statt. Dazu gibt es an mehreren Standorten am 21. Juli Pressetermine (Details siehe unten).

Für die Teilnahme an den Terminen bitten wir die MedienvertreterInnen, sich verbindlich anzumelden. Außerdem gelten die 3-G-Regeln (geimpft, genesen oder getestet). Der Nachweis wird jeweils beim Eingang überprüft. Das Tragen einer FFP2-Maske ist erforderlich. Die Teilnahmezahlen der MedAT-Aufnahmeverfahren werden am 21. Juli bis 13 Uhr via gemeinsamer Aussendung bekanntgegeben.

Die Details zu den jeweiligen Presseterminen am 21. Juli 2021:

Medizinische Universität Wien / Messe Wien: Zugang „Info“ über Foyer A (Anfahrt: U-Bahn-Linie U2 Prater), Beginn: 8:45 Uhr, Pressegespräch mit Anita Rieder, Vizerektorin für Lehre der MedUni Wien. Anmeldung unter: pr@meduniwien.ac.at

Medizinische Universität Innsbruck: Beginn 08:00 Uhr, Treffpunkt Ecke Claudiastraße/ Siebererstraße, Messe Freigelände Nord bei den Radständern um 07:45 Uhr, Pressegespräch mit Peter Loidl, Vizerektor für Lehre der Med Uni Innsbruck. Anmeldung erforderlich: public-relations@i-med.ac.at. Alle Informationen finden Sie hier: https://www.i-med.ac.at/pr/presse/

Medizinische Universität Graz / Messe Graz: Sabine Vogl, Vizerektorin für Studium und Lehre der Med Uni Graz, steht von 08:15 bis 09:00 Uhr für Fragen und Statements zur Verfügung. Anmeldung unter: presse@medunigraz.at

Johannes Kepler Universität Linz / Messe Wels Halle 21 und Halle 22: Stefan Koch, Vizerektor für Lehre und Studierende der JKU, steht um 8.30 Uhr für ein kurzes Statement und Fragen zur Verfügung. Anmeldung unter presse@jku.at



Die Online-Anmeldezahlen im Detail:

Medizinische Universität Wien: Insgesamt 8.713 Anmeldungen (2020: 8.620) – 8.044 für Humanmedizin, 669 für Zahnmedizin. Davon sind 3.120 Männer (2020: 3.137), 5.587 Frauen (2020: 5.481) und 6 divers (2020: 2).

Medizinische Universität Innsbruck: Insgesamt 3.951 Anmeldungen (2020: 4.009) – 3.620 für Humanmedizin, 331 für Zahnmedizin. Davon sind 1.395 Männer (2020: 1.492) und 2.555 Frauen (2020: 2.517) und 1 divers (2020: 0).

Medizinische Universität Graz: Insgesamt 2.936 Anmeldungen (2020: 3.139), 2.759 für Humanmedizin, 177 für Zahnmedizin. Davon sind 1.097 Männer (2020: 1.191) und 1.839 Frauen (2020: 1.948).

Medizinische Fakultät der JKU Linz: Insgesamt 2.223 Anmeldungen (2020: 1.832). Davon sind 850 Männer (2020: 698) und 1.373 Frauen (2020: 1.133) und 0 divers (2020: 1).



Insgesamt 1.740 Studienplätze

Für das Studienjahr 2021/22 stehen für Human- und Zahnmedizin insgesamt 1.740 Plätze zur Verfügung, davon 740 an der Medizinischen Universität Wien, 400 an der Medizinischen Universität Innsbruck, 360 an der Medizinischen Universität Graz und 240 an der Medizinischen Fakultät der JKU Linz. Mindestens 95 Prozent der Studienplätze sind EU-BürgerInnen und ihnen im Hinblick auf den Studienzugang gleichgestellten Personen vorbehalten und mindestens 75 Prozent der Studienplätze Studienwerbenden mit einem Reifezeugnis aus Österreich. Diese Kontingentregelung gilt allerdings nur für die Vergabe der Studienplätze in Humanmedizin.

Rückfragen & Kontakt:

Medizinische Universität Wien

Mag. Johannes Angerer

Leiter Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

+431 40160 - 11 501; Mobil: +43 664 800 16 11 501

johannes.angerer @ meduniwien.ac.at

http://www.meduniwien.ac.at



Barbara Hoffmann-Ammann

Medizinische Universität Innsbruck

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 512 9003 70083

E-Mail: public-relations @ i-med.ac.at

Innrain 52, 6020 Innsbruck, Austria,

https://www.i-med.ac.at/pr/index.html.de



MMag. Gerald Auer

Medizinische Universität Graz

Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement

Tel. 0316/385-72023

E-Mail: presse @ medunigraz.at

Auenbruggerplatz 2, 8036 Graz

www.medunigraz.at/presse



Mag.a Marion Draxler

Johannes Kepler Universität Linz

PR Managerin

Tel.: 0732/2468 3019

E-Mail: marion.draxler @ jku.at

Altenberger Straße 69, 4040 Linz

www.jku.at/news-events/presse/