Caritas: Neues „Kinderhotel Collegialität“ startet mit Urlaubswochen

Collegialität Privatstiftung unterstützt Hotel für Kinder mit Behinderung – Angebot einzigartig in Österreich – Landau: „Wichtiges Entlastungsangebot für Familien“

Wien (OTS) - Das „Kinderhotel Collegialität“ ermöglicht Kindern mit Behinderung einen unbeschwerten Urlaub und bedeutet gleichzeitig Erholung für die Eltern. Die Caritas bietet bereits seit einigen Jahren Entlastungsangebote in Ferien und an Wochenenden an, bislang allerdings an verschiedenen Standorten. „Am Himmel“ in Döbling entstand dank Unterstützung der Collegialität Privatstiftung nun ein eigens an den Bedürfnissen der Kinder orientiertes ganzjähriges Kinderhotel – ein in dieser Form in Österreich einzigartiger Ort. Aufgrund der Corona-Pandemie musste der Betrieb zunächst verschoben werden, umso größer ist nun die Freude, dass die Urlaubswochen in diesem Sommer wie geplant starten konnten. „Das Kinderhotel ist ein wichtiges Entlastungsangebot für Familien, die Kinder mit intellektueller oder mehrfacher Behinderung zu Hause betreuen und die eine Auszeit in den Ferien oder an den Wochenenden benötigen. Die vergangenen beiden Jahre bedeuteten für viele Angehörige aufgrund der Corona-Pandemie eine zusätzliche Belastung. Im Kinderhotel finden die Kinder professionelle Betreuung, hier können sie sich erholen und neue Freundschaften schließen“, so Caritas Präsident Michael Landau.

Katharina Staudinger leitet das neue Kinderhotel: „Der fixe Standort in Wien ist ein großer Schritt für die Familien die wir unterstützen. Schon bisher konnten wir pro Jahr rund 40 Kinder und Jugendliche mit Behinderung an den Wochenenden und in Urlaubszeiten begleiten. Doch wir sehen, dass der Bedarf an familienergänzenden Angeboten deutlich größer ist. Mit unserem Kinderhotel können wir in Zukunft mehr Familien Erholung ermöglichen. Wir freuen uns sehr, dass wir hier an diesem besonderen Ort „Am Himmel“ endlich den Betrieb wiederaufnehmen können und den Kindern und Jugendlichen, die wir hier betreuen, eine unbeschwerte Zeit ermöglichen können.“



Das Projekt arbeitet im Auftrag und mit Mitteln der Wiener Kinder- und Jugendhilfe und ist dank einer laufenden Förderung der Gemeinde Wien sowie dank der großzügigen Spende der Collegialität Privatstiftung möglich, die auch weiterhin für das Projekt mitverantwortlich zeichnen wird. „Diese Spende ist ein wesentlicher Beitrag dafür, dass möglichst viele Kinder mit Behinderung dauerhaft in ihrer Familie bleiben können und dass die Eltern dabei unterstützt werden, die schwierige Betreuungssituation Zuhause bewältigen zu können“, bedankt sich Landau beim Collegialitäts-Vorstandsvorsitzenden Dr. Josef Schmid für die laufende Unterstützung. „Wir freuen uns sehr, dieses Projekt gemeinsam mit der Caritas verwirklichen zu können. Wir wollen Kindern und ihren Familien hier jene Hilfe ermöglichen, die sie benötigen. Denn im Zentrum unserer Aufmerksamkeit steht der Mensch.“, so Schmid.

Über das Kinderhotel Collegialität

Als familienergänzendes Angebot bietet das Kinderhotel Kindern mit Behinderung, die zu Hause wohnen, abwechslungsreiche und kreative Ferien- und Wochenendbetreuung im Naherholungsgebiet am Stadtrand von Wien an. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche mit intellektueller oder mehrfacher Behinderung im Alter von 6 bis 17 Jahren, die in der Lage sind, an Aktivitäten in einer Gruppe teilzunehmen. Hier erwarten sie je nach Jahreszeit spannende und interessante Freizeitangebote wie Ausflüge, Aktivitäten in der Natur, gemeinsames Kochen und Backen, Feiern im Jahreskreis, Musizieren, Basteln u.v.m.

Die Betreuung, Pflege und Assistenz erfolgt durch pädagogisch geschultes Personal. Das Hotel bietet bis zu acht Kindern und Jugendlichen gleichzeitig Platz. Hierfür wurde ein Teil des alten Schulstandorts renoviert, barrierefrei umgestaltet und neu eingerichtet. Auch der Spielbereich im Garten wurde neu für die Bedürfnisse der jungen Besucher*innen gestaltet.

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Ritter

Caritas der Erzdiözese Wien

Kommunikation

Mobil: +43 676 4634932

E-Mail: michaela.ritter @ caritas-wien.at



Collegialität Privatstiftung

Linda Schulcz

Leitung Sekretariat & Verwaltung

Tel.: +43/1/211 75 1062

linda.schulcz @ collegialitaet.at