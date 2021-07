Urteil gegen Gammelfleisch-Schlachthof wird für morgen erwartet

Neuerliche VGT-Protestkundgebung am vermutlich letzten Prozesstag

Mit der Mahnwache möchte der VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN auch gegen die Lahmheit der Behörden protestieren, die sich im Prozess durch mehrere Zeug:innen-Aussagen bestätigt hat! Veterinärdirektion und Bezirkshauptmannschaft teilen die Schuld am sinnlosen und zig-tausendfachen Leid. David Richter, VGT Steiermark

Wien (OTS) - Angeklagt ist der Schlachthofbetreiber wegen des Inverkehrbringens von nicht zum Verzehr bestimmtem Fleisch. Tierschützer:innen machen auf das unendliche Tierleid aufmerksam, das die Schweine und Rinder an diesem Ort erleiden mussten!



Wann: 09.07.2021, 08:00 - 09:00

Wo: Landesgericht für Strafsachen, Conrad-von-Hötzendorf-Straße 41, 8010 Graz



Immer wieder erreichen den VGT Schilderungen der Anrainerinnen und Anrainer über Tierquälereien, die sie vor einigen Jahren rund um den Schlachthof wahrgenommen haben. Mehrmals haben versteckte Kameras im Schlachthof das Tierleid aufgezeichnet, das dort aufgrund der Gefühlslosigkeit und der geforderten Schnelligkeit der Tötung diesen Lebewesen angetan wurde. Diese Umstände fanden weit weniger Beachtung - erst die Nutzung und das Inverkehrbringen von Körperteilen, die nicht verkauft werden hätten dürfen, konnten das Tierleid dort stoppen. Seither werden dort im Schlachthof in Heiligenkreuz am Waasen keine Tiere mehr getötet.



VGT-Campaigner David Richter: „ Mit der Mahnwache möchte der VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN auch gegen die Lahmheit der Behörden protestieren, die sich im Prozess durch mehrere Zeug:innen-Aussagen bestätigt hat! Veterinärdirektion und Bezirkshauptmannschaft teilen die Schuld am sinnlosen und zig-tausendfachen Leid. “

Url: https://vgt.at/presse/news/2021/news20210708mn.php

