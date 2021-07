Tierschützer fordert bei Köstinger-Termin Vollspalten-Verbot Schweine

Bis dato verhindert Ministerin Köstinger mit ihrem Veto, dass Schweine auf Stroh liegen dürfen

Wien (OTS) - Gestern Abend wurde von Bundesratspräsident Peter Raggl zur Podiumsdiskussion "Post-Corona: Neue Impulse für Tourismus und Landwirtschaft" ins Palais Epstein geladen. Auch Landwirtschaftsministerin Köstinger war als Rednerin angekündigt. Doch mit einer so großen Kritik an ihrer Tierqualpolitik hat sie gestern wohl nicht gerechnet. Kurz zur Erinnerung: Ministerin Köstinger verhindert seit Monaten Verbesserungen in der Schweinehaltung. Tierschützer:innen im ganzen Land, aber auch Parlamentsparteien wie die SPÖ, fordern ein Verbot des Vollspaltenbodens in der Schweinehaltung, mindestens doppelt so viel Platz für die Schweine und eine verpflichtende Stroheinstreu. Da Ministerin Köstinger bis heute das Leid der Schweine zu verharmlosen versucht, wurde sie gestern gleich zwei Malvon Tierschützer:innen zur Rede gestellt.

Vor dem Palais wurde Bundesministerin Köstinger von Tierschützer:innen mehrmals darauf angesprochen, wann denn endlich das Verbot des Vollspaltenbodens kommen werde. Doch die Fragen der besorgten Bürger:innen waren ihr nicht einmal eine Antwort wert. Nachdem sie kurze Zeit später ihren Einleitungsvortrag im Zuge der Veranstaltung begonnen hatte, wurde sie erneut mit dem Leiden der Schweine konfrontiert. Dieses Mal von einem Tierschützer, der ein Bild von einem Schwein auf Vollspaltenboden in Händen hielt. Auf die Frage, warum sie nichts gegen diese Tierquälerei unternehme, gab es erneut keine Antwort.



Die Unterbrechnung der Köstinger-Rede wurde live auf parlament.gv.at/media übertragen: Zum Video



VGT-Aktivistin Jana Gruber dazu: „Ich bin entsetzt über die Kopf-in-den-Sand-Politik der Landwirtschaftsministerin. Seit Monaten warten wir auf die Reform des Tierschutzgesetzes und der Schweineverordnung. Frau Ministerin, es ist Zeit, dass Sie ihre Blockadepolitik beenden und gemeinsam mit Tierschutzminister Mückstein den Vollspaltenboden verbieten. Wie lange soll die österreichische Bevölkerung noch warten. Immerhin fordern 96 % der Österreicher:innen Stroh für Schweine. Und vor allem, wie lange sollen die Schweine noch warten? Würden sie gern auf Betonboden liegen? Ich denke, nicht!“

