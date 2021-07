AVISO PK: Erfahrungen und Folgen der neuen „Sozialhilfe“ in Österreich

Armutskonferenz: Auswirkungen auf Menschen mit Behinderungen, Wohnen, Frauen in Not, Gesundheit, Kinder und Familien.

Wien (OTS) - Seit über einen Jahr ist die Mindestsicherung abgeschafft und die "Sozialhilfe" in Kraft: in Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und Vorarlberg, bald auch in der Steiermark, Kärnten und im ganzen Land.

PK Mittwoch, 07.07.2021

10.00 Uhr

Café Diglas im Schottenstift,

Schottengasse 2, 1010 Wien

Mit:

Norbert KRAMMER, Jurist, VertretungsNetz – Erwachsenenvertretung, Salzburger Armutskonferenz.

Barbara BÜHLER, Niederösterreichisches Armutsnetzwerk.

Martin SCHENK, Sozialexperte, Mitbegründer der Armutskonferenz.

Themen:

- Aktuelle Beobachtungen und Erfahrungen aus der Praxis, Folgen und Auswirkungen

- Vorschläge zur – notdürftigen- Sanierung

- Beispiele

Die Armutskonferenz.

Wir begleiten und unterstützen 500.000 Menschen im Jahr.

www.armutskonferenz.at

01/4026944 oder 0664/5445554