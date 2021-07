17 Millionen Euro für den Restart: Die Kampagnen der Österreich Werbung 2021

Mit dem Slogan „Auf Dich wartet ein guter Sommer“ wirbt die Österreich Werbung auf den ausländischen Nahmärkten. Separate Kampagnen stützen den Städtetourismus und die Tagungsbranche.

Wien (OTS) - „Auf Dich wartet ein guter Sommer“ ist das Versprechen, das die Österreich Werbung unseren Gästen für die kommenden Monate gibt. Die gleichnamige Kampagne wirbt in den aktuell sieben wichtigsten ausländischen Herkunftsmärkten für einen Sommerurlaub in Österreich. „Die Menschen sind in Urlaubslaune, das sehen wir in allen Umfragen. Jetzt geht es darum, Österreich international sichtbar zu machen und in den Köpfen als attraktive Destination für den Sommerurlaub zu verankern. Daran arbeiten wir gemeinsam mit unseren Partnern, den Landestourismusorganisationen, Destinationen und Betrieben mit aller Kraft“, sagt Lisa Weddig, Geschäftsführerin der Österreich Werbung. Die Mitte Mai gestartete Kampagne läuft auf den Märkten Deutschland, Schweiz, Niederlande, Belgien, Tschechien, Polen und Ungarn. Von TV über Out-of-Home bis Social Media: Die ÖW setzt bei der Ausspielung auf einen breiten Medienmix. Das Budgetvolumen beträgt 5 Millionen Euro.

Eine weitere Aktivität stützt den Städtetourismus, der durch die Pandemie besonders getroffen wurde. Unter dem Slogan „Seek less, find more“ wirbt die ÖW derzeit auf den Auslandsmärkten Deutschland, Schweiz, Italien, Frankreich und Spanien für Österreichs Städte. Auch den Österreicherinnen und Österreichern will die Kampagne Lust machen, die Landeshauptstädte zu entdecken. Die Kampagne soll in den kommenden Monaten auf 18 Länder ausgeweitet werden, das Budgetvolumen für heuer beträgt 1 Million Euro. Weitere 1,3 Millionen Euro fließen heuer in die Kampagne „Connecting is our passion“, die Österreich als attraktives Land für Tagungen, Kongresse, Messen & Co. positioniert. Ausgespielt wird die Kampagne zum Tagungsstandort in Deutschland sowie im Inlandsmarkt.

Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus den aktuellen Kommunikationsaktivitäten der Österreich Werbung. So produziert die ÖW auch redaktionellen Content zu den Themenfeldern Bewegung, Erholung, Kunst & Kultur und Kulinarik (Budgetvolumen: 5 Millionen Euro). Außerdem informiert die ÖW unsere Gäste über die aktuellen Einreisebestimmungen und Coronamaßnahmen in Österreich. Und im Herbst sind Schwerpunkte zu Städtereisen, Thermenurlaub und Advent geplant. Das Thema Stadt zum Beispiel auch auf unserem wichtigen Fernmarkt USA. Die Österreich Werbung unterstützt den Restart des Tourismus in Österreich mit voller Kraft und einem Gesamtbudgetvolumen von 17 Millionen Euro für das Jahr 2021. Diese Summe inkludiert auch die Mittel für die kommende Winterkampagne. Möglich wird diese großangelegte Kommunikationsoffensive durch das letztjährige einmalige Sonderbudget der Bundesregierung für die Österreich Werbung in Höhe von 40 Millionen Euro.

„Der Marketingdruck durch unsere Mitbewerber ist heuer enorm“, sagt Weddig. „Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir in unseren wichtigsten Märkten sichtbar sind. Die Österreich Werbung arbeitet mit aller Kraft an der Restart-Kommunikation. Im Hinblick auf den kommenden Winter sind wir auch schon in Abstimmung für eine großangelegte Winterkampagne gemeinsam mit den Landestourismusorganisationen und Destinationen. Zuerst wartet auf uns aber ein guter Sommer“, sagt Weddig.

Dieser kurze Film zeigt einen Überblick über die wichtigsten Restart-Kampagnen der ÖW im Jahr 2021.

