Rechtsschutz Linz und Abteilung Bezirksstellen der Arbeiterkammer Oberösterreich unter neuer Führung

Linz (OTS) - Nachdem Mag. Ernst Stummer, LL.M das Amt des Direktorin-Stellvertreters angetreten hat, folgt ihm Mag.a Christina Teuchtmann als Leiterin des Rechtsschutzes Linz nach. Auch die Abteilung Bezirksstellen bekommt eine neue Führung: den bisherigen Leiter der Gmundner Bezirksstelle Mag. Dr. Martin Kamrat, LL.M.

Mag.a Christina Teuchtmann, ist eine der erfahrensten Rechtsexperten/-innen der AK Oberösterreich. Seit 25 Jahren in der Rechtsberatung tätig, hat sie schon mehrere Bereiche durchlaufen: Nach einigen Jahren im Team Lohnsteuer/Freie Dienstnehmer/-innen und im Rechtsschutz-Qualitätsmanagement leitete sie zuletzt eines der Rechtsschutz-Teams in Linz. Nun übernimmt sie die gesamte Abteilung mit 75 Mitarbeitern/-innen.

Die Rechtsschutz-Abteilung der AK Oberösterreich bearbeitete im Vorjahr 375.000 Anfragen, zudem mussten die AK-Rechtsschützer/-innen immer wieder intervenieren und retteten so den AK-Mitgliedern 119,7 Millionen Euro. „ Für uns als Serviceeinrichtung ist es ganz wichtig, nahe an den Bedürfnissen unserer Mitglieder zu bleiben. Unsere wichtigste Dienstleistung, der Rechtsbereich, muss daher unbedingt zukunftsfit bleiben. Denn die Menschen brauchen uns ", sagt die 47-jährige Linzerin. Vor allem die Digitalisierung bringe auch für den AK-Rechtsschutz neue Herausforderungen. Daher werde man verstärkt neue Kanäle nützen, um vor allem mit jungen AK-Mitgliedern im Kontakt zu bleiben.

Die Leitung der Abteilung Bezirksstellen übernimmt Mag. Dr. Martin Kamrat, LL.M. Der 50-jährige gebürtige Bad Ischler führte 15 Jahre lang die Bezirksstelle Gmunden, war aber bereits zuvor im Rechtsschutz Linz tätig und kehrt somit an seine alte Wirkungsstätte zurück. Zu Beginn seiner Berufslaufbahn war er Assistent an der Universität München und arbeitete dann drei Jahre in einer Linzer Rechtsanwaltskanzlei, ehe er 2001 zur Arbeiterkammer wechselte. „ Ich freue mich auf die neue Aufgabe und dass ich mein fachliches Knowhow in die Neuausrichtung der Bezirksstellen einbringen kann. Oberstes Ziel ist es, die Beratungsleistung vor Ort weiter auszubauen und zu intensivieren “, sagt der 50-jährige Jurist. Als AK-Bezirksstellenleiter in Gmunden folgt ihm Dr. Martin Gamsjäger nach. Der aus Obertraun stammende Jurist ist bereits seit 22 Jahren als Rechtsreferent in der AK Gmunden tätig.

