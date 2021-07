Ungebetene Badegäste

Wien (OTS) - Ab ins kalte Nass: Bei brütender Sommerhitze lechzt der Körper nach ein paar Schwimmzügen durch kühle Wellen. Doch selbst bei der lustigsten Poolparty können Viren, Bakterien oder Parasiten im Wasser zu Spaßverderbern werden. Die besten Tipps, wie Sie sich vor „ungebetenen Badegästen“ schützen können.

Außerdem in der Juli-/August-Ausgabe von MEDIZIN populär:

Essen aus dem Wasser

Ob Bach, See oder Meer: In Gewässern wächst Nahrung heran, die wertvoll für unsere Gesundheit ist. Was Essen aus dem Wasser kann.





Hals und Dekolleté in Bestform

Warum die Haut an Hals und Dekolleté das wahre Alter verrät und wie sich das Rad der Zeit mit Halswickel, Peelings & Co. zumindest verlangsamen lässt.





Hilfe bei kreislaufbedingtem Schwindel

Alles dreht sich oder schwankt, man fühlt sich benommen. Was bei Schwindelattacken wirkungsvoll hilft, wie man vorbeugen kann.





Wenn das Schicksal zuschlägt

Ob eine schlimme Diagnose, ein Unfall oder ein Todesfall: Schicksalsschläge sind schwer zu ertragen, Nahestehende leiden mit. Was Betroffenen und ihren Begleitern hilft.





Bergwandern trotz Gelenksbeschwerden

Wandern im alpinen Gelände zählt zu den gesündesten körperlichen Aktivitäten. Wie man es auch ausüben kann, wenn Knie und Hüfte geschädigt sind.





Die aktuelle Ausgabe von MEDIZIN populär erscheint am 1. Juli 2021.





Rückfragen & Kontakt:

Mag. Silvia Feffer-Holik

Chefredakteurin MEDIZIN populär

Tel.: +43 1 512 44 86

www.medizinpopulaer.at