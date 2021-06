AVISO Einladung zur virtuellen Sommerakademie 2021: „Die „neuen Alten“: Eine Bewegung in eine neue wirtschaftliche und digitale Welt“

Wien (OTS) - Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Hiermit laden wir Sie herzlich dazu ein, am 2. Juli 2021 live und online bei der Sommerakademie 2021 dabei zu sein! Diese Veranstaltung des Österreichischen Seniorenbundes findet in Kooperation mit der Europäischen Seniorenunion, dem Wilfried Martens Centre for European Studies und der Politischen Akademie der Volkspartei statt.

Datum: Freitag, 2. Juli 2021

Zeit: 10:30 -12:30 (Teil 1); 13:30-16:00 (Teil 2)

Ort: Live-Stream. Den Livestream, die Redner/innenliste (auf Deutsch, Englisch und Spanisch) und weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link: https://steinerlive.stream/summeracademy2021



Seniorinnen und Senioren stellen für Wirtschaft und Gesellschaft weltweit einen zentralen Faktor dar. Allein in Österreich generieren sie mit ihrem Konsum knapp 30 Milliarden Euro an Wertschöpfung, leisten Millionen Stunden unbezahlter Arbeit im Gegenwert von rund 8,6 Milliarden Euro und bringen dem Staatshaushalt 17 Milliarden Euro jährlich an Steuern und Abgaben. Die zunehmende Digitalisierung und demographische Entwicklung machen die „neuen Alten“ zu einem unverzichtbaren Player für die Zukunft.

Über die Chancen und Herausforderungen dieser Entwicklungen referieren und diskutieren unter anderem folgende Expertinnen und Experten:

Ingrid Korosec , Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes

, Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes An Hermans , ESU-Präsidentin

, ESU-Präsidentin Karoline Edtstadler , Bundesministerin für EU und Verfassung

, Bundesministerin für EU und Verfassung Dubravka Šuica , Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Kommissarin für Demokratie und Demografie

, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Kommissarin für Demokratie und Demografie Robert Zniva, Professor für Marketing & Relationship Management an der Fachhochschule Salzburg und der WU Wien

Die komplette Redner/innenliste finden Sie unter https://steinerlive.stream/summeracademy2021

Während der Diskussionen wird die Möglichkeit bestehen, via Online-Formular Fragen zu stellen. Die Redner/innen werden versuchen, so viele Fragen wie möglich im engen Zeitrahmen der Veranstaltung zu beantworten.

Wir freuen uns, Sie auf unserer virtuellen Sommerakademie begrüßen zu dürfen!

