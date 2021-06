Wirtschaftsbund: Nachhaltiger Klimaschutz geht auch ohne Grüne

Grüne Wirtschaft in der WKÖ basht weiter gegen Österreichs Unternehmen.

Wien (OTS) - „Das Treiben der Grünen Wirtschaft in der WKÖ erinnert ein bisschen an einen Erwachsenen im Nichtschwimmerbecken. Er blickt neidvoll aufs Sportschwimmbecken, muss aber eingestehen: Es wird sich ohne Schwimmflügel nicht ausgehen“, so WB-Generalsekretär Kurt Egger anlässlich des diesjährigen Wirtschaftsparlaments der Wirtschaftskammer. „Außer mit inhaltsleeren Anträgen mit vielen Schlagworten und persönlichen Angriffen gegen Wirtschaftsbund-Funktionäre konnte die Grüne Wirtschaft bis jetzt nicht aufwarten, dabei wollte sie bei den Großen plantschen“, so Egger weiter.

Innovieren statt demonstrieren

„9 von 10 internationale Wirtschaftsdelegationen kommen nach Österreich für die nachhaltigen und klimafreundlichen Produkte und nicht wegen des Grünen Parteiprogramms. Unsere Betriebe schaffen Green Jobs ohne grüne Weltverbesserer, deren Verständnis von Klimaschutz nicht weit über Schilder basteln und ein bisschen demonstrieren hinausgeht. Unser Motto lautet aber ‚innovieren statt demonstrieren‘ - Österreichs Wirtschaft und die WKÖ stehen zu einem nachhaltigen Klimaschutz und darauf sind wir stolz.

Unsere Unternehmer – von der Industrie bis hin zum KMU – leisten schon jetzt einen großartigen Beitrag, damit die Klimaziele erreicht werden. Nun gilt es steuerliche Anreize zu schaffen, Förderungen auszubauen und Österreich zum Forschungs- und Innovationsstandort zu machen. Nur so können wir einen nachhaltigen wirtschaftlichen Aufschwung sichern und neue Arbeitsplätze schaffen“, so Egger abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Wirtschaftsbund

Valentin Petritsch, MSc

Pressesprecher & Leitung Kommunikation

+43 1 505 47 96 17

https://twitter.com/vpetritsch

http://www.wirtschaftsbund.at