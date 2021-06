Joachim Lielacher wird Bundesländer-Blattmacher von „Heute“ und Heute.at

Langjähriger Niederösterreich-Ressortleiter soll Wachstums-Offensive vorantreiben

Joachim Lielacher zeigt seit vielen Jahren mit großem persönlichen Einsatz, wie essentiell eine gelebte Mobile-First-Strategie in der digitalen Welt ist. Er war unser absoluter Wunschkandidat für die Länder-Offensive und ich freue mich auf die Zusammenarbeit und seine Exklusiv-Storys.“ Heute.at-Chefredakteur Clemens Oistric 1/3

Ich freue mich sehr, im mittlerweile beachtlich starken Online-Team verstärkt mitarbeiten zu dürfen und werde in dieser wendigen Mannschaft die aktuellen News-Storys, Hintergrundstorys und Schicksalsberichte aus den Bundesländern stärken und ausbauen.“ Joachim Lielacher 2/3

Joachim Lielacher gehört für mich zu den besten Bundesländerjournalisten des Landes. Es freut mich daher besonders, dass er sich dazu bereit erklärt hat, den Ausbau der Bundesländer-Berichterstattung vor allem auch auf Heute.at voranzutreiben. Ich wünsche ihm in seiner neuen Tätigkeit viel Erfolg. „Heute“-Chefredakteur Christian Nusser 3/3

Wien (OTS) - „Heute“ und Heute.at rücken noch näher zusammen: Um den Erfolgskurs mit unverwechselbaren Storys in Print und Digital weiter fortsetzen zu können, wird Joachim Lielacher (44) ab 1.7. zum Bundesländer-Blattmacher berufen. Der gebürtige Niederösterreicher mit besten Kontakten zu Exekutive, Justiz und Lokalpolitik soll die Berichterstattung in den „Heute“-Kernländern und darüber hinaus weiter ausbauen. Lielacher ist seit 2010 bei „Heute“ und leitet die erfolgreiche Lokalredaktion in St. Pölten seit 2012.

„Heute“-Chefredakteur Christian Nusser: „Joachim Lielacher gehört für mich zu den besten Bundesländerjournalisten des Landes. Es freut mich daher besonders, dass er sich dazu bereit erklärt hat, den Ausbau der Bundesländer-Berichterstattung vor allem auch auf Heute.at voranzutreiben. Ich wünsche ihm in seiner neuen Tätigkeit viel Erfolg.“

Heute.at-Chefredakteur Clemens Oistric: „Joachim Lielacher zeigt seit vielen Jahren mit großem persönlichen Einsatz, wie essentiell eine gelebte Mobile-First-Strategie in der digitalen Welt ist. Er war unser absoluter Wunschkandidat für die Länder-Offensive und ich freue mich auf die Zusammenarbeit und seine Exklusiv-Storys.“

Lielacher, dessen Niederösterreich-Ausgabe 217.000 LeserInnen in Print und stetig steigende Zugriffszahlen online erreicht, strotzt voller Tatendrang: „Ich freue mich sehr, im mittlerweile beachtlich starken Online-Team verstärkt mitarbeiten zu dürfen und werde in dieser wendigen Mannschaft die aktuellen News-Storys, Hintergrundstorys und Schicksalsberichte aus den Bundesländern stärken und ausbauen.“ Dabei werde er Synergieeffekte aus seinen Heimatbundesländern NÖ und Burgenland nützen, so Lielacher.

Quelle: Media-Analyse 2020; hinsichtlich Leser pro Ausgabe, Kategorie Tageszeitungen bzw. Gratis-Tageszeitung. * In Wien Nummer-1-Tageszeitung ex aequo mit der „Kronen Zeitung“ (2010, 2020). Details zur Schwankungsbreite www.media-analyse.at.

Rückfragen & Kontakt:

Herbert Seipt, MSc

Leitung Vertrieb und Marketing

T: +43 (0) 50950-12313

h.seipt @ heute.at

www.Heute.at