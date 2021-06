ÖAAB-Zarits: Der Öffentliche Dienst ist der Garant für das demokratische Staatsgefüge

Ein herzliches Dankeschön an die zahlreichen öffentlich Bediensteten des Bundes, der Länder und der Gemeinden am heutigen „Tag des öffentlichen Dienstes“

Wien (OTS) - „Dank und Wertschätzung für die öffentlich Bediensteten, die ein verlässlicher Partner und der Garant für das demokratische Staatsgefüge sind, ist nicht nur am ‚Tag des öffentlichen Dienstes‘ angebracht. Gerade die Corona-Pandemie hat gezeigt wie essentiell diese Berufsgruppe für Österreich ist“, betont ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR Christoph Zarits. „Trotz schwierigster Rahmenbedingungen haben die zahlreichen öffentlich Bediensteten des Bundes, der Länder und der Gemeinden größten Einsatz gezeigt und einen wesentlichen Beitrag zur Pandemiebewältigung geleistet, dafür gilt es jeden Tag ‚Danke‘ zu sagen. Ohne sie wäre vieles nicht so gut gelungen“, so Zarits abschließend.

