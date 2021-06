Köstinger gratuliert neuem Präsidenten der Kärntner Landwirtschaftskammer

„Siegfried Huber bringt viel Erfahrung und Weitblick mit.“

Wien/Klagenfurt (OTS) - „Mit Siegfried Huber hat die Landwirtschaftskammer Kärnten einen Präsidenten mit Erfahrung und Weitblick an der Spitze. Er ist die richtige Wahl zum richtigen Zeitpunkt“, gratuliert Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger ihrem Landsmann zu der neu übernommenen Aufgabe. „Als Landwirt weiß Siegfried Huber genau, wo unseren Bäuerinnen und Bauern der Schuh drückt. Ich kenne Siegfried Huber schon lange und weiß, dass er sich mit voller Leidenschaft und Überzeugungen für die Kärntner Landwirtschaft einsetzt. Wertschöpfung und Wertschätzung sind die zwei Schlüsselfaktoren, die für unsere heimische Landwirtschaft überlebenswichtig sind und die Siegfried Huber mit der Landwirtschaftskammer Kärnten weiter voranbringen wird“, so Köstinger anlässlich der außerordentlichen Vollversammlung der Kärntner Landeskammer, die die Interessen von 17.500 land- und forstwirtschaftlichen Familien in Kärnten vertritt. „Ich bin davon überzeugt, dass Siegfried Huber die Landwirtschaftskammer Kärnten in eine innovative und erfolgreiche Zukunft weiterführen wird“, so Köstinger, die dem bisherigen Kammerpräsidenten Johann Mößler Dank und Anerkennung ausspricht. „Siegfried Huber kann einen gut bestellten Hof übernehmen. Ich freue mich auf gute Zusammenarbeit und wünsche ihm und seinem Team viel Erfolg“, schließt die Landwirtschaftsministerin.

