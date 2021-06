FPÖ – Schnedlitz zu Corona-Regime: Bundesregierung sollte auf unabhängige Experten wie Prof. Allerberger hören

ÖVP und Grüne als Profiteure der Krise entlarvt

Wien (OTS) - Der Leiter der Öffentlichen Gesundheit in der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) Univ. Prof. Dr. Franz Allerberger ließ in einem Interview aufhorchen. So stellte der international anerkannte Fachexperte viele der Regierungsmaßnahmen zur Corona-Pandemie in Frage. Dazu der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz: „Dass eine solche Koryphäe wie Professor Allerberger genau jene Punkte kritisiert, wie wir Freiheitliche, ist beachtenswert und sollte Kurz, Mückstein und Co. zu denken geben.“

Allerberger kritisierte das Zurückfahren der medizinischen Grundversorgung, und dass diese von PCR-Tests abhängig gemacht wurde. Aber auch die Vereinsamung von pflegebedürftigen Personen oder der Maskenzwang mit OP- oder Stoffmasken wurde von ihm thematisiert. Der Facharzt für Infektionskrankheiten erklärte auch, dass ohne PCR-Tests diese Epidemie niemanden aufgefallen wäre.

„Dieses Interview ist für die Verantwortlichen der ÖVP und der Grünen entlarvend. Hier wurde nicht eine Pandemie bekämpft, sondern die österreichische Bevölkerung, die österreichische Wirtschaft und unsere Gesellschaft. Corona wurde ausschließlich dazu ausgenutzt, um Vermögen, Macht und Einfluss der ÖVP und ihrer willfährigen Vasallen zu stärken und nicht, um die Bevölkerung zu schützen. Frei nach dem Motto: ‚Probieren wir aus was geht‘. Wenn dann Corona passé ist, kommt das große Thema mit dem Klima. Da gibt es dann keine Masken, sondern Steuern und Abgaben ohne Ende und auch hier wird es wieder die ‚Krisengewinnler‘ der ÖVP, wie die WKO, geben – damit muss jetzt endlich Schluss sein!“, erklärte der FPÖ-Generalsekretär.

