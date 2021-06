eCOMMERCE Day 2021: Das Gipfeltreffen der Retail-Szene mit top Innovationen im Onlinehandel

150 hochkarätige Teilnehmer:innen beim High-Class eCommerce Event. Austrian Trustmark Awards verliehen. Erstmalige Präsentation von vier bahnbrechenden Retail Studien.

Wien (OTS) - Am Mittwoch, 16. Juni, war es wieder soweit, zahlreiche Entscheidungsträger:innen der Handelsbranche kamen beim alljährlichen eCOMMERCE DAY des Handelsverbandes im Studio 44 in Wien zusammen. Damit ging der traditionelle Pflichttermin für die österreichische Onlinehandelsszene sowie für Brancheninteressierte in die 21. Runde. Zwar gab es nach wie vor strenge Corona-Sicherheitsauflagen, aber die standen dem Erfolg des ersten physischen Events des Handelsverbandes im Jahr 2021 nicht im Wege. Insgesamt nahmen rund 150 Teilnehmer:innen am eCOMMERCE DAY 2021 teil und verfolgten live die spannenden Vorträge der nationalen und internationalen Top-Speaker:innen. Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will eröffnete das Event und Puls4-Anchor Werner Sejka moderierte gekonnt durch das Tagesprogramm.

Unter dem Kongressmotto "Gamechanger“ sorgten phänomenale Branchenexpert:innen mit ihren Keynotes, Best Practices, im Fireside Chat oder auch bei der Podiumsdiskussion für Begeisterung. Mit dabei waren dieses Mal Sophie Florian (Google), Steffen Maschke (Douglas), Monique Gebauer (Manor), Oliver Nitz (DMS), Florian Bauer (anna-kauft.at), Tabea Fian (TU Wien), Harald Gutschi (UNITO), Robert Hadzetovic (Shöpping), Maurice Beurskens (gurkerl.at), Wolfgang Grausenburger (Österreichische Post), Werner Schickmayr (Unimarkt), Chloé Kayser (mjam), Claus Kahn (Bundeskriminalamt), Gerald S. Eder (CRIF) und Katharina Schneider (MediaShop), Judith Dobretzberger (Google), Isabel Lamotte (Handelsverband), Marijana Judkins (Ortago) und Wolfgang Ziniel (KMU Forschung Austria).

Ein Highlight der Veranstaltung war die Preisverleihung des heiß begehrten Austrian Trustmark Awards 2021 unter der Schirmherrschaft von Mastercard durch Rainer Will und Piotr Kwasniak (Mastercard) für herausragende, innovative eCommerce- und Omnichannel-Lösungen. In der traditionellen Startup Session durften die CEOs bzw. Vertreter:innen von ALLStore, Swilox, MYFLEXBOX, Okomo und Global Mail pitchen was das Zeug hält. Den Entscheidungsträger:innen im Publikum wurden innerhalb von drei Minuten innovative Lösungen von der Logistikoptimierung bis hin zur Webshop-Implementierung vorgestellt.

It´s a wrap: Die Schwerpunkte des heurigen eCommerce Days lagen auf Omnichannel, Webshop-Optimierung, digitalen Markplätzen, Online-Lebensmittelzustellung und Sicherheit im Onlinehandel. Besonders schön war es dieses Jahr, so viele weibliche Speakerinnen begrüßen zu dürfen, die mit ihrem Know-how und ihrer Expertise auf der Bühne glänzten. Der eCommerce Day 2021 wurde großzügig unterstützt von der Österreichischen Post AG als Platin-Sponsor und auch Google war mit an Bord!

Den vollständigen Nachbericht zum eCOMMERCE DAY 2021 finden Sie auf: https://www.handelsverband.at/presse/presseaussendungen/ecommerce-day-2021/

