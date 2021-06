Vortrag und Filmvorführung „TASTE THE WASTE“ mit Valentin Thurn und anschließender Podiumsdiskussion

Wien (OTS) - Der bekannte Dokumentarfilmer Valentin Thurn ist am Samstag, den 26. Juni 2021, zu Gast im NHM Wien, wo noch bis Herbst die Sonderausstellung „Ablaufdatum. Wenn aus Lebensmitteln Müll wird“ zu sehen ist. Auf der Suche nach den Ursachen der Lebensmittelverschwendung hatte Valentin Thurn ungewöhnliche Begegnungen an nicht alltäglichen Orten und machte die Problematik des „food waste“ öffentlich.

Bis zu 50 Prozent aller Lebensmittel werden weggeworfen: Jeder zweite Kopfsalat, jede zweite Kartoffel und jedes fünfte Brot. Das meiste davon endet im Müll, bevor es überhaupt die Verbraucher*innen erreicht. Und fast niemand kennt das Ausmaß der Verschwendung. Wer macht aus Essen Müll? Welche Folgen hat die globale Nahrungsmittel-Vernichtung für das Klima? Und für die Ernährung von sieben Milliarden Menschen?

Valentin Thurn hat die Wirklichkeit in unseren Mülltonnen aufgespürt. In den Abfall-Containern der Großmärkte, der Supermärkte und denen vor unserer Haustür. Sie enthalten Massen einwandfreier Lebensmittel, teilweise noch originalverpackt, oft ist nicht einmal das Haltbarkeitsdatum abgelaufen. Über zehn Millionen Tonnen Lebensmittel pro Jahr werden allein in Deutschland weggeworfen. Und es werden immer mehr! Warum werfen wir so viel weg? Auf der Suche nach Erklärungen spricht Valentin Thurn mit Supermarkt-Verkäufer*innen und -Manager*innen, Bäcker*innen, Müllarbeiter*innen, Köch*innen, Großmarkt-Inspektor*innen, Minister*innen, Psycholog*innen, Landwirt*innen und EU-Bürokrat*innen. In Deutschland, Österreich, Japan, Frankreich, Kamerun, Italien und den Vereinigten Staaten. Und er trifft Menschen, die unserem Essen mehr Wertschätzung entgegenbringen und Alternativen entwickelt haben, um die Verschwendung zu stoppen.

Was er findet, ist ein System, an dem wir uns alle beteiligen: Supermärkte bieten durchgehend die ganze Warenpalette an. Bis spät in den Abend muss das Brot in den Regalen frisch sein, zu jeder Jahreszeit gibt es Erdbeeren. Und alles muss perfekt aussehen: Ein welkes Salatblatt, ein Riss in der Kartoffel oder eine Delle im Apfel, und sofort wird die Ware aussortiert. Joghurtbecher schon zwei Tage vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums. Dass wir die Hälfte unseres Essens verschwenden, wirkt sich verheerend auf das Weltklima aus.

Die Folgen reichen weit, denn die Auswirkungen auf das Weltklima sind verheerend. Die Landwirtschaft verschlingt riesige Mengen an Energie, Wasser, Dünger und Pestiziden, Regenwald wird für Weideflächen gerodet. Mehr als ein Drittel der Treibhausgase entsteht durch die Landwirtschaft. Nicht unbedeutend sind auch die auf den Müllkippen vergärenden Lebensmittel-Abfälle, denn die entstehende Klimagase haben entscheidenden Einfluss auf die Erderwärmung.

TASTE THE WASTE zeigt, dass ein weltweites Umdenken stattfindet und dass es Menschen gibt, die mit Ideenreichtum und Engagement diesem Irrsinn entgegentreten. Kleine Schritte, die eine große Chance bedeuten.

Vortrag und Filmvorführung mit Valentin Thurn am Samstag, 26. Juni 2021, 15:00 Uhr

Anschließend Diskussion mit Valentin Thurn und NHM Wien-Generaldirektorin und wissenschaftlicher Geschäftsführerin Dr. Katrin Vohland

Moderation: Dr. Andreas Hantschk (Kurator der Ausstellung „Ablaufdatum. Wenn aus Lebensmitteln Müll wird“, NHM Wien)

Beschränkte Teilnehmer*innenzahl aufgrund der geltenden Covid-19-Bestimmungen.

Anmeldung unbedingt erforderlich unter: anmeldung@nhm-wien.ac.at

Kosten: Museumseintritt (Regulär 12,- €, ermäßigt 10,- €), der Besuch des Vortrags ist frei.

Die Sonderausstellung „Ablaufdatum. Wenn aus Lebensmitteln Müll wird“ geht den Ursachen der Lebensmittelverschwendung auf den Grund. Zu sehen in den Sonderschauräumen des NHM Wien bis 5. September 2021.

Weiterführende Links:

https://www.nhm-wien.ac.at/veranstaltungsprogramm/taste_the_waste

http://www.tastethewaste.com

https://www.nhm-wien.ac.at/ablaufdatum



TASTE THE WASTE

Vortrag und Filmvorführung mit Valentin Thurn.

Anschließend Diskussion mit Valentin Thurn und NHM Wien-Generaldirektorin und wissenschaftlicher Geschäftsführerin Dr. Katrin Vohland.

Moderation: Dr. Andreas Hantschk (Kurator der Ausstellung „Ablaufdatum. Wenn aus Lebensmitteln Müll wird“, NHM Wien)



Beschränkte Teilnehmer*innenzahl aufgrund der geltenden Covid-19-Bestimmungen.

Anmeldung unbedingt erforderlich unter: anmeldung @ nhm-wien.ac.at

Datum: 26.06.2021, 15:00 - 18:00 Uhr

Ort: Naturhistorisches Museum (NHM)

Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.nhm-wien.ac.at/veranstaltungsprogramm/taste_the_waste

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Irina Kubadinow

Leitung Presse & Marketing, Pressesprecherin

Tel.: + 43 (1) 521 77 DW 410

irina.kubadinow @ nhm-wien.ac.at



Mag. Magdalena Reuss

Presse & Marketing, Pressereferentin

Tel.: + 43 (1) 521 77 DW 626

magdalena.reuss @ nhm-wien.ac.at