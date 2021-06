Wöginger/Hofinger: Gemeindepaket wird für Projekte bis Ende 2022 ausgeweitet

Zuschüsse auf Basis des Kommunalinvestitionsgesetzes zeitlich ausgedehnt – Somit wird die Frist für Mittel aus dem Gemeindepaket für Projekte bis Ende 2022 verlängert

Wien (OTS) - "Die Volkspartei ist und bleibt der starke Partner für die heimischen Gemeinden", betonen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und ÖVP-Gemeindesprecher Manfred Hofinger zur heute im Ministerrat beschlossenen Verlängerung der Zuschüsse aus dem Kommunalinvestitionsgesetz für Projekte bis Jahresende 2022. Damit habe die Bundesregierung richtig auf die momentan sehr starke Auslastung der Baubranche reagiert, die viele Bauvorhaben in der Umsetzung verschiebe. Gerade angesichts der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Herausforderungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeit sei es wichtig, Impulse für Investitionen und Beschäftigung zu setzen, so Wöginger und Hofinger.

"Die Stärkung der Gemeinden und ihrer Infrastruktur ist für einen erfolgreichen Wirtschaftsstandort unbedingt erforderlich. Nun können sie auch bis ins nächste Jahr hinein um Zuschüsse für Projekte ansuchen und bekommen so Flexibilität und Planungssicherheit", so die beiden ÖVP-Mandatare. Wöginger und Hofinger abschließend: "Unbürokratische Hilfe ist gerade in Krisen-Zeiten vor allem für strukturschwache Gemeinden unerlässlich. Mit dem heutigen Beschluss setzen wir den erfolgreich eingeschlagenen Kurs weiter fort." (Schluss)

