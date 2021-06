Aviso: Donnerstag, 17. Juni, 11:30: PK Grüne zu Solidarität mit Hongkong. Wie kann Österreich die Demokratiebewegung unterstützen?

Donnerstag, 17. Juni, 11:30, Spiegelsalon im Parlament (Hofburg)

Wien (OTS) - Schritt für Schritt baut das Regime in China demokratische Errungenschaften in der Sonderverwaltungszone Hongkong ab. Jenen, die sich dagegen stellen, droht Verhaftung oder Exil. Die Grüne Sprecherin für Außenpolitik und Menschenrechte, Ewa Ernst-Dziedzic, hat nun mit Glacier Kwong eine der bekanntesten Hongkonger Polit-Aktivist*innen ins Österreichische Parlament eingeladen. Gemeinsam wollen sie beraten, wie die Internationale Gemeinschaft und das Österreichische Parlament zur Verbesserung der Lage jener Menschen beitragen können, die aktuell in Honkong um ihre Freiheit bangen.



Zeit: Do, 11:30 Uhr 17. Juni 2021

Ort: Spiegelsalon im Parlament (Hofburg), Josefsplatz 2, 1010 Wien



Teilnehmer*innen:

Pressekonferenz mit Glacier Kwong (Politaktivistin/Hongkong, Kwong spricht auf Englisch) und

Ewa Ernst-Dziedzic (Grüne Sprecherin für Menschenrechte und Außenpolitik)



Im Anschluss an die PK gibt es ein Gruppenfoto von Glacier Kwong, gemeinsam mit Vertreter*innen aller Fraktionen. Danach treffen sich die Parlamentarier*innen zum inhaltlichen Austausch.

