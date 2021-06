NEOS: Sperrstunde soll fallen, Nachtgastronomie öffnen

Niki Scherak: „Feiern muss wieder mit den 3G-Regeln möglich werden. NEOS bringen im Plenum diese Woche entsprechende Anträge ein.“

Wien (OTS) - „Vor allem die Jugend braucht die Möglichkeit, wieder feiern zu können. Es macht mehr Sinn und ist sicherer, wenn das durch die 3G-Regeln abgesichert in Lokalen passiert. Damit werden Eskalationen wie jene am Karlsplatz auch unwahrscheinlicher“, betont der stellvertretende NEOS-Klubobmann Niki Scherak. „Deshalb muss die Sperrstunde, die jetzt auf Mitternacht verschoben wurde, ganz fallen Auch die Nachtgastronomie soll mit 3G-Regeln wieder aufsperren.“ Scherak kündigt an, das entsprechende Anträge von NEOS diese Woche im Plenum des Nationalrats eingebracht werden.

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

0664/88782480

presse @ neos.eu

http://neos.eu

Aktuelle Informationen zu „Neustart Österreich“ unter www.neustartoesterreich.at