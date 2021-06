AVISO: Virtuelles Pressegespräch & Studienpräsentation "Handelsverband Omnichannel Readiness Index 2021 (ORI)"

Die Händler rüsten digital massiv auf. Am 9. Juni präsentieren HV, Google und MindTake den brandneuen Report zur digitalen Lage des österreichischen Handels.

Wien (OTS) - Wie gut sind die digitalen Kanäle im österreichischen Handel verzahnt? Der Handelsverband präsentiert am 9. Juni zum bereits vierten Mal den Omnichannel Readiness Index (ORI) – jenen Benchmark, der zum internationalen Standard geworden ist für die Reifegradmessung von Unternehmen, die sich vertriebskanalübergreifend kundenorientiert aufstellen.



In Kooperation mit Google und MindTake wurden 41 Einzelhändler Österreichs aller Branchen anhand von rund 100 Einzelkriterien nach ihrer Omnichannel-Reife verglichen. Das Studiendesign ist mehrdimensional und berücksichtigt auch Konsumentenerwartungen.

Wie omnichannel-ready ist der österreichische Handel?

Wer hat seine Corona-Hausaufgaben gemacht und digital aufgerüstet?

Wie haben sich die Erwartungen der Konsumenten in Zeiten der Pandemie verändert?

Welche Händler erfüllen diese Erwartungen am besten?

Wer sind die Omnichannel-Superstars in Österreich?

Wie hat der stationäre und Online-Handel im Vergleich zum Vorjahr performt?

Diese und viele weitere Fragen werden am kommenden Mittwoch im Rahmen eines virtuellen Pressegesprächs beantwortet. Freuen Sie sich auf einen schonungslosen Reality Check, der zugleich als Fahrplan für künftige Entwicklungen und Investitionen für die gesamte Handelsbranche zu verstehen ist.

Ihre Gesprächspartner:

Judith DOBRETZBERGER | Retail Lead, Google Austria

| Retail Lead, Google Austria Martina OBERRAUCH | Senior Research Consultant, MindTake Research

| Senior Research Consultant, MindTake Research Rainer WILL | Geschäftsführer Handelsverband

Zur virtuellen Pressekonferenz (via Google Meet) am Mittwoch, 9. Juni, ab 09:30 Uhr laden wir Sie herzlich ein.

Wir bitten um eine vorherige Anmeldung via E-Mail an isabel.lamotte@handelsverband.at. Im Anschluss an Ihre Anmeldung übermitteln wir die Google Meet-Einwahldaten.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Virtuelles Pressegespräch: "Handelsverband Omnichannel Readiness Index 2021 (ORI)"

Datum: 09.06.2021, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: Google Meet (virtuell)

Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Handelsverband



Isabel Lamotte, MA

Partner & Project Management

Tel.: +43 (1) 406 22 36 - 76

isabel.lamotte @ handelsverband.at

www.handelsverband.at



Mag. Gerald Kuehberger, MA

Pressesprecher

Tel.: +43 (1) 406 22 36 - 77

gerald.kuehberger @ handelsverband.at

www.handelsverband.at



Julia Gerber, MA

Communications Managerin

Tel.: +43 (1) 406 22 36 - 80

julia.gerber @ handelsverband.at

www.handelsverband.at