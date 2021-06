Zurück am Start: youngCaritas LaufWunder

Der große Kinder- und Jugendlauf ist zurück: Mit jeder gelaufenen Runde helfen Schüler*innen jungen Menschen in Not – Teilnahme noch bis Ende Oktober möglich.

Wien (OTS) - Das youngCaritas LaufWunder ist Österreichs größter Kinder- und Jugendbenefizlauf, bei dem tausende junge Menschen beweisen, dass soziales Engagement nicht nur wertvoll ist, sondern auch Spaß macht. Bereits seit 13 Jahren drehen Schüler*innen jährlich ihre Runden und machen sich für Kinder in Not im In- und Ausland stark. Dabei geht es nicht um den Wettkampf, sondern um den sozialen Einsatz und Freude an der Bewegung. Jahr für Jahr haben die begeisterten Teilnehmer*innen deutlich gemacht: Wenn alle mithelfen, gelingt Großes. 2019 waren über 25.000 junge Läufer*innen in ganz Österreich am Start und konnten gemeinsam rund 480.000 Euro für Menschen in Not sammeln.

Wie wird der Lauf zum LaufWunder?

Konkret funktioniert das LaufWunder so: Die Kinder und Jugendlichen suchen sich Sponsor*innen – zum Beispiel Eltern, Nachbar*innen oder Onkeln und Tanten – die für jede Runde einen Betrag ihrer Wahl spenden. So kann etwa eine Schülerin, die fünf Runden läuft, gemeinsam mit ihrer Sponsorin, die 4 Euro pro Runde spendet, 20 Euro für Kinder und Jugendliche in Not „erlaufen“. Ermöglicht wird das LaufWunder in ganz Österreich mit finanzieller Unterstützung der Erste Bank und Sparkasse.

Wie das LaufWunder trotz Corona stattfinden kann

Durch die Pandemie konnte 2020 das LaufWunder nicht umgesetzt werden, doch nun wird wieder gerannt. Zwar nicht im Rahmen größerer Laufevents, jedoch hilft die youngCaritas den Schulen dabei, ihre eigenen, kleineren Laufveranstaltungen zu organisieren und gemäß den aktuellen Corona-Richtlinien durchzuführen. So sind LaufWunder am schuleigenen Sportplatz oder im Turnsaal möglich, auf einem Sportplatz in der Nähe oder im öffentlichen Raum, etwa im Park, im Wald oder um den Häuserblock. LaufWunder an Schulen sind bis Ende Oktober möglich.

Gleich geblieben ist das Prinzip: Mit jeder gelaufenen Runde wird für Menschen in Not gesammelt. Unterstützt werden mit den „erlaufenen“ Spenden verschiedene Caritas-Hilfsprojekte in Österreich und weltweit, die Kindern eine bessere Zukunft ermöglichen. Dabei entscheiden die Läufer*innen selbst, welche Hilfsprojekte sie unterstützen möchten: Sie laufen etwa für armutsbetroffene Kinder in Rumänien und Weißrussland oder aber für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Österreich.

Luisa, 9 Jahre aus Wien: „Das LaufWunder ist sooooo cool. Ich habe heute insgesamt 19 Runden geschafft. Und kennt ihr die Schule meiner Schwester da gleich um die Ecke? Da könntet ihr ja auch ein LaufWunder machen, das ist eine große Schule.“

Nina, 16 Jahre, aus Wien: „Wir freuen uns, dass wir trotz Corona wieder am LaufWunder teilnehmen können. Dass wir uns nach der langen Zeit wieder gemeinsam bewegen können – und dass wir gleichzeitig auch etwas bewegen können.“

Rückfragen & Kontakt:

Caritas Österreich

Melanie Wenger-Rami

Pressesprecherin, Leitung Öffentlichkeitsarbeit

+43 664/8266920

melanie.wenger-rami @ caritas-austria.at

caritas.at