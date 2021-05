AVISO: Medienaktion „20 Jahre Bundesjugendvertretung“ am 9.6.

Lobby für Kinder und Jugendliche in Coronavirus-Pandemie wichtiger denn je.

Wien (OTS) - Im Jahr 2001 wurde die Bundesjugendvertretung (BJV) als Interessenvertretung für alle Kinder und Jugendlichen in Österreich gesetzlich verankert. Zu ihrem 20. Jubiläum organisiert die BJV eine Medienaktion, bei der junge Menschen den Stellenwert der Interessenvertretung in Zeiten der Coronavirus-Pandemie aufzeigen.

Hintergrund

In den letzten 20 Jahren hat sich die BJV zu einer starken Interessenvertretung entwickelt und viel erreicht. Die Wahlaltersenkung auf 16 Jahre sowie eine Vereinheitlichung des Jugendschutzes und die Verankerung von Kinderrechten in der Verfassung sind nur einige der Erfolge. Insgesamt setzt sich die BJV gemeinsam mit ihren 59 Mitgliedsorganisationen in vielfältigen Bereichen für Kinder und Jugendliche ein. Die aktuellen Herausforderungen durch die Coronavirus-Pandemie zeigen: Eine Lobby für Kinder und Jugendliche braucht es mehr denn je.

Wir laden die VertreterInnen der Medien sehr herzlich zur Medienaktion ein

Medienaktion "20 Jahre Bundesjugendvertretung"

Datum: 09.06.2021, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Ballhausplatz

1010 Wien, Österreich

