NEOS zum Internationalen Kindertag: Am Weg aus der Krise endlich auch an die Kinder denken

Yannick Shetty: „Krisenbewältigung hat über weite Strecken auf Kinder vergessen, das muss sich endlich ändern.“

Wien (OTS) - Anlässlich des heurigen Internationalen Kindertags fordert NEOS-Jugendsprecher Yannick Shetty mehr Fokus ausf die Lage von Kindern in der Krise und generell in der Gesellschaft - hier gebe es viel zu tun. „Die Corona-Krise mit Social Distancing und Homeschooling hat gerade Kinder massiv getroffen und belastet. Doch Kampagnen wie ‚Schau auf mich, schau auf dich‘ haben vor allem auf Erwachsene abgezielt, auf Kinder hat man bei der Bewältigung der Krise viel zu wenig geschaut. Jetzt muss umso mehr alles dafür getan werden, dass der Alltag für Kinder so rasch wie möglich wieder ‚normal‘ wird. Deshalb muss die Bundesregierung den Impf-Turbo für Kinder ab 12 Jahren starten, damit alle, die das möchten, endlich Zugang zur Corona-Schutzimpfung haben.“

Shetty fordert auch, dass über die Pandemie und deren Folgen hinausgeblickt wird: „Auch wenn die Pandemie endlich besiegt ist, hat Österreich viele Hausaufgaben, die UN Kinderrechtskonvention wurde bislang nur unvollständig im Bundesverfassungsgesetz verankert, es wurden gravierende Abstriche beim Umfang und Garantien gemacht und Österreich wird hierfür kontinuierlich international kritisiert. Auch das 3. Zusatzprotokoll zur Kinderrechtskonvention wurde von Österreich immer noch nicht ratifiziert. Diese Missstände sind eine Schande für ein Land wie Österreich und allen voran die Jugendministerin muss hier dringend aktiv werden.“





