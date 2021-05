FPÖ – Vilimsky und Salvini bei ID-Konferenz in Lissabon

ID will stärkste Fraktion im EU-Parlament werden – Gemeinsame Allianz für Freiheit und gegen Zentralismus

Wien (OTS) - Der Delegationsleiter der FPÖ im EU-Parlament, Harald Vilimsky, nahm gemeinsam mit dem Lega-Chef und ehemaligen italienischen Innenminister Matteo Salvini und dem Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss an der zweitätigen Konferenz der EU-Fraktion Identity and Democracy (ID) in Lissabon teil. Anlass ist die Unterstützung des neuen ID-Partners „Chega“, der im vergangenen Jahr in das portugiesische Parlament eingezogen ist und sich in einem deutlichen Aufwärtstrend befindet. Vertreten waren Politiker aus Italien, Frankreich, Griechenland, Flandern, Estland und der Slowakei.

Der inhaltliche Schwerpunkt der Konferenz war die Weiterentwicklung und Zukunft Europas nach der Corona-Krise. Vilimsky betonte in seiner Rede, dass eine starke europäische Allianz notwendig sei, um gemeinsam gegen den Zentralismus anzukämpfen und Kompetenzen aus Brüssel in die Nationalstaaten zurückzuholen. „Wir brauchen mehr Demokratie und wollen Europa in seiner ursprünglichen Vielfalt erhalten. Je stärker unsere Gruppe ist, desto mehr Chancen haben wir, unsere Inhalte umzusetzen.“

Salvini erklärte, dass es notwendig sei, in der EU die Kräfte gegen die linken Parteien zu bündeln. Ziel der ID sei es, weiter zu wachsen und stärkste Fraktion im EU-Parlament zu werden. Gemeinsam setze man sich für ein Europa der Freiheit und der Nationen sein. Vordringlich seien der gemeinsame Kampf gegen die Migrationskrise und die Stärkung der nationalen Unternehmen gegen multinationale Konzerne.

