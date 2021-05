Hanger: Wüste Beschimpfung von Neos-Brandstätter überschreitet jede Grenze des Anstands

ÖVP-Fraktionsführer im Ibiza-Untersuchungsausschuss wurde als "gsch… Arschloch" beschimpft

Wien (OTS) - Vollkommen entgleist sei heute Neos-Abgeordneter Helmut Brandstätter bei einer Diskussion von "Fellner live!" mit Andreas Hanger, ÖVP-Fraktionsführer im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Schon während der mehr als lebhaften Diskussion habe Brandstätter nicht mit Argumenten, sondern mit flegelhafter Ausdrucksweise zu punkten versucht, so Hanger.

So bezeichnete Brandstätter den ÖVP-Abgeordneten in der Diskussion als "Ungustl". Doch vollkommen eskaliert sei die Situation nach Ende der Sendungsaufzeichnung. Mit den Worten "gsch… Arschloch" in Richtung Hanger sei Brandstätter davongestürmt, beschreibt der ÖVP-Abgeordnete.

Hanger: "Hier zeigt sich das wahre Gesicht der selbsternannten Sauber-Partei Neos. Eine derartige Wortwahl ist eines Abgeordneten unwürdig. Ich verlange eine Entschuldigung von Brandstätter."

Nachzusehen ist die gesamte Diskussion – ohne den derben Abschluss – ab 21.00 Uhr auf oe24. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at