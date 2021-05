Bundesweit Tierschutzdemos vor allen 9 ÖVP-Zentralen wegen Vollspaltenbodenverbot

Genug der Ausreden und Propagandalügen, „jedes Schwein hasst den Vollspaltenboden“ war der Slogan der Proteste gegen die ÖVP heute in allen Landeshauptstädten

Wien (OTS) - Der ÖVP geht es um Profitmaximierung ihres Tierfabriksklientels. Das zeigt sich leider bei jeder politischen Äußerung dieser Partei zum Tierschutz. Dabei muss es doch auch Konservative geben, denen Tierschutz ein Anliegen ist. Zu sagen haben sie aber offenbar nichts in der ÖVP. Und damit positioniert sich die ÖVP weltweit als die extremste Anti-Tierschutzpartei aller Parlamentsparteien. Egal welcher politischen Farbe man sich zugehörig fühlt, das Ende des Vollspaltenbodens in der Schweinehaltung muss gegen den zähen Widerstand der ÖVP erkämpft werden, Schritt für Schritt. Deshalb protestierten heute Tierschützer:innen in allen 9 Landeshauptstädten jeweils vor den dortigen ÖVP-Zentralen gegen den Vollspaltenboden. Nein, die Schweinehaltung in Österreich ist alles andere als vorbildlich. Nein, die World Animal Protection Society hat sicher nicht festgestellt, dass die Schweinehaltung in Österreich gut sei. Nein, es gab keine Verbesserung der Haltungsbedingungen von Puten im Bundestierschutzgesetz, und deshalb gab es auch keinen Einbruch der Produktionszahlen wegen Tierschutzmaßnahmen. Schluss mit den Propagandalügen! Her mit dem Verbot des Vollspaltenbodens!

VGT-Obmann Martin Balluch dazu: „Tierschutz ist ein überparteiliches Anliegen. Doch wenn sich eine Partei, wie die ÖVP, den Tierschutz als größten politischen Gegner ausgesucht hat, mag die normale Tierschutzarbeit, nämlich die Öffentlichkeit zu Tierleid zu sensibilisieren, wie parteipolitisch wirken, auch wenn sie das nicht ist. Wir sind daher gezwungen, die nächsten Wahlen dafür zu nutzen, weil da die mediale Aufmerksamkeit auf die Unterschiede in den Parteiprogrammen fokussiert. Wir werden also in den in wenigen Monaten anstehenden Landtagswahlen in Oberösterreich das Leid der Schweine auf Vollspaltenboden und die unsägliche Rolle der ÖVP darin, dieses Tierleid zu verursachen, massiv an die Öffentlichkeit bringen.“

Petition gegen Vollspaltenboden Zur Petition

