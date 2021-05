Österreichischer Grünstromerzeuger Enery zündet dank Mega-Investment Energiewendeturbo

Mit dem Abschluss einer signifikanten Kapitalerhöhung kann Enery in den nächsten drei bis fünf Jahren eine Milliarde Euro in den Ausbau von erneuerbarer Energie investieren.

Wien (OTS) - Nächste erfolgreiche Transaktion für den österreichischen Grünstromversorger Enery: Die von Amber Infrastructure beratene Drei-Meere-Initiative (3SIIF) steigt mit einem dreistelligen Millionenbetrag im Rahmen einer signifikanten Kapitalbeteiligung ein. Mit den neuen finanziellen Mitteln sollen innerhalb kurzer Zeit noch mehr Projekte im Zeichen der Energiewende entwickelt werden. So kann das bestehende Portfolio rascher ausgebaut werden. Dabei steht das gemeinsame Ziel, Enery als den größten und nachhaltigsten Betreiber von Photovoltaikanlagen in Zentraleuropa zu etablieren, im Vordergrund. Enery konzentriert sich dabei auf die Erzeugung von leistbarem und förderunabhängigem Grünstrom.

Das aktuelle Enery-Portfolio.

Das bestehende Portfolio umfasst aktuell 85 Megawatt in neun Solarparks, davon sieben Freiflächenanlagen und zwei Dachanlagen. Bis Jahresende plant das Unternehmen zumindest 45 Solarparks mit insgesamt zumindest 150 MW in Betrieb zu haben. Enery setzt dabei auch auf den Ausbau von Freiflächenphotovoltaik-Anlagen in Österreich und die Schaffung von Arbeitsplätzen und einer Lehrlingsausbildung für FacharbeiterInnen in Österreich. Enery hat in den ersten 20 Monaten seines Bestehens 60 neue Arbeitsplätze geschaffen und wird mit der Kapitalerhöhung weiter in den nachhaltigen MitarbeiterInnenaufbau und die Ausbildung von Lehrlingen in Österreich und anderen Ländern in Zentraleuropa setzen.

Die Investition.

Im Jahr 2016 wurde die Drei-Meere-Initiative ins Leben gerufen. Bestehend aus zwölf mittel- und osteuropäischen Staaten, gilt ihr Bestreben der Forcierung des Ausbaus von Infrastruktur in den Bereichen Energie, Verkehr und Digitalisierung. Der Erwerb einer signifikanten Beteiligung an Enery ist die dritte und bei weitem größte Investition von 3SIIF und die erste Investition im Energiesektor. Mit dem Kapitalzuschuss aus dem 3SIIF-Investmentfonds ist Enery in der Lage, insgesamt eine Milliarde Euro für Projekte in den nächsten drei bis fünf Jahren bereitzustellen. Konkret werden so Regionen unterstützt, die einen massiven Wandel von fossiler Stromerzeugung hin zu einem vollständig auf erneuerbaren Energien basierenden und nachhaltigen Erzeugungsmix durchlaufen.

Lukas Nemec und Richard König, Enery-Gründer: „ Wir freuen uns, dass 3SIIF einen so bedeutenden Betrag für Enery bereitgestellt hat. Dieser ermöglicht es uns, unsere Vision der Dekarbonisierung der Strommärkte zu beschleunigen. Der damit verbundene Auftrag deckt sich mit unserem erklärten Ziel, eine führende Rolle bei der grünen Energiewende zu spielen und KundInnen in Mittel- und Osteuropa sowie in Österreich mit sauberem, zuverlässigem und leistbarem Strom zu versorgen. Wir möchten unserem Gründungspartner RP Global für das Vertrauen und die Unterstützung danken, die uns in den letzten zwei Jahren entgegengebracht wurden. Und wir freuen uns darauf, das Wachstum von Enery gemeinsam mit 3SIIF und RP Global fortzusetzen .“

Gerhard Matzinger, CEO von RP Global: „ Enery hat in kurzer Zeit ein signifikantes Wachstum erreicht und schafft damit einen wichtigen Impuls für die erneuerbare Energie. Mit 3SIIF ist ein namhafter Investor an Board, der mit seiner langfristigen Ausrichtung und mit Bezug zur Region einen wertvollen Beitrag für die nächste Wachstumsphase leisten wird .“

Joe Philipsz, Senior Investment Director bei Amber Infrastructure, dem Investmentberater des 3SIIF: „ Diese Investition ist die erste dieser Art, die der Fonds tätigt. Das Engagement bei Enery stellt somit einen bedeutenden Meilenstein für den Fonds dar. Außerdem freuen wir uns, mit einem etablierten und hoch angesehenen Managementteam zusammenzuarbeiten, um neue Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien in der Drei-Meere-Region zu errichten .“

Über Enery

Enery ist ein unabhängiger, österreichischer Grünstromerzeuger, der sich im gemeinsamen Besitz ihrer Gründer, Richard König und Lukas Nemec, sowie des österreichischen Kraftswerksentwicklers RP Global befindet. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens liegt auf der Kontrolle der gesamten Wertschöpfungskette innerhalb der erneuerbaren Energieerzeugung und somit darin, IndustriekundInnen, Energieversorgungsunternehmen und Regierungen Komplettlösungen zu bieten, um kostengünstigen Strom aus erneuerbarer Energie bereitzustellen.

Über „The Three Seas Initiative Investment Fund“

3SIIF ist ein kommerzieller Infrastrukturfonds, der auf Infrastrukturinvestitionen in Mittel- und Osteuropa spezialisiert ist. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Investitionen in Energie, Transport und digitale Infrastruktur in der Drei-Meere-Region, wo der Bedarf an langfristigen kommerziellen Investitionen in Infrastruktur einer der höchsten innerhalb der EU ist. Die Drei-Meere-Region umfasst jene zwölf EU-Staaten, die sich zwischen der Baltischen See, dem Schwarzen Meer und der Adriatischen See befinden.

Seit dem First Closing im Februar 2020 wurde neben Enery mit Cargounit das größte polnische Lokomotiven-Leasing-Unternehmen erworben sowie in die estländische Rechenzentrumsplattform Greenergy investiert.

Über Amber Infrastructure

Amber Infrastructure ist ein globaler Investment-Manager, spezialisiert auf Infrastrukturinvestitionen im öffentlichen Bereich, dem Transport- und Energiesektor sowie in der digitalen und demographischen Infrastruktur. Schwerpunkt liegt auf der Identifikation von Investitionsmöglichkeiten, dem Asset und Fund Management. Amber beschäftigt ca. 150 MitarbeiterInnen. Der Firmensitz ist in London, Niederlassungen befinden sich in Europa, Nordamerika und Australien.

Über RP Global

RP Global ist ein IPP (Independent Power Producer) mit fast vierzig Jahren Erfahrung im Bereich der erneuerbaren Energien. Als Entwickler, Investor und Betreiber liegt der Fokus von RP Global auf Solar-PV sowie Wasser- und Windenergieprojekten in Europa, Südamerika und Afrika.

Rückfragen & Kontakt:

UND Kommunikation GmbH

Johannes Stühlinger

+43 676 610 39 41

johannes.stuehlinger @ und-und-und.com