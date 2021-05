Presseeinladung: Mi, 2.6.2021, 10:00 Uhr, Caritas Haussammlung in NÖ als großes Zeichen der Solidarität im Juni

Der Lockdown ist zu Ende, die Not nicht!

St. Pölten (OTS) - Die Corona-Krise geht in ihr zweites Jahr; die Pandemie und ihre Folgen machen nicht nur krank, sondern auch unzählige Menschen arm. Aus der Gesundheitskrise wird immer mehr eine soziale Krise. Gerade in herausfordernden Zeiten wie wir sie gerade erleben, ist konkrete Hilfe vor Ort wichtig. Die Folgen der Coronakrise können jeden treffen – in Österreich, in Niederösterreich, im eigenen Ort. Die Caritas Haussammlung hilft – auch 2021.



Zum Start der Caritas Haussammlung in Niederösterreich laden wir zur Pressekonferenz mit:



Alois Schwarz, Bischof der Diözese St. Pölten

Christiane Teschl-Hofmeister, Landesrätin für Bildung, Familien und Soziales

Hannes Ziselsberger, Direktor, Caritas der Diözese St. Pölten

Klaus Schwertner, geschäftsführender Direktor, Caritas der Erzdiözese Wien

HaussammlerInnnen aus den Regionen



Datum: Mittwoch, 2.6.2021, 10:00 Uhr

Ort: Bildungshaus St. Hippolyt, Eybnerstraße 5, 3100 St. Pölten



Wir ersuchen um Beachtung der gültigen Corona-Schutzmaßnahmen!

Rückfragen & Kontakt:

Petra Riediger-Ettlinger

Kommunikation Caritas St. Pölten

T 0676 838 44 7785

petra.riediger-ettlinger @ caritas-stpoelten.at