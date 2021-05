FPÖ – Wurm zu sozialem Wohnbau: Wir wollen eine klare Bevorzugung von österreichischen Staatsbürgern!

„Im sozialen Wohnbau zuerst Österreicher, dann der Rest der Welt“

Wien (OTS) - „Noch im April 2019 haben wir mit der ÖVP eine Regelung gefunden, dass österreichischen Staatsbürger im sozialen Wohnbau gegenüber Menschen aus Drittstaaten bevorzugt werden. Dass nun die ÖVP in dieser Frage umschwenkt, ist schon sehr bedenklich“, sagte heute der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Peter Wurm in seinem Debattenbeitrag.

„Besonders junge Menschen in Österreich haben fast keine Chance mehr, in eine geförderte Wohnung einziehen zu können. Da gibt es etwa junge Österreicher, die auf der Strecke bleiben, weil eben ein Asylberechtigter mit zwei Kindern in dieser Sozialwohnung sitzt. Eine solche Vorgangsweise wollen wir nicht, sondern wir wollen eine klare Bevorzugung von österreichischen Staatsbürgern, weil diese das System auch finanzieren. Das Haus ist voll, denn wir haben so viele Wohnungen einfach nicht, um Menschen aus aller Welt mit Sozialwohnungen zu versorgen“, betonte Wurm.

„Ich ersuche daher vor allem die ÖVP, uns auf diesem Weg zu unterstützen, damit im Sozialwohnungsbereich wirklich österreichische Staatsbürger diese Wohnungen zugesprochen bekommen und nicht Menschen aus aller Herren Länder. Die Corona-Krise wird irgendwann vorbei sein, die Probleme der Vergangenheit, die wir immer sehr deutlich und ungeschminkt ansprechen, werden aber nicht verschwunden sein. Man sollte den Österreichern in diesem Bereich endlich reinen Wein einschenken. Es gibt nämlich in unserem Land zu viele Menschen, um allen dann auch günstige Wohnungen anbieten zu können. Hier bedarf es somit einer klaren Ansage, wer diese Wohnungen eben bekommen soll: ‚Im sozialen Wohnbau zuerst Österreicher, dann der Rest der Welt‘“, betonte Wurm.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at