Anlässlich der Eröffnung der Österreichischen Tourismustage: Neue Studie zeigt gute Aussichten für den Sommertourismus

Die Österreicherinnen und Österreicher sind im Reisefieber und das Urlaubsland Österreich dürfte profitieren: Eine neue Studie im Auftrag der ÖW hat gute Nachrichten für die Branche.

Wien (OTS) - Das Timing ist natürlich Zufall, aber besser hätte man es nicht treffen können: Die Österreichischen Tourismustage von 17. bis 19. Mai 2021 fallen just in die Woche der branchenweiten Öffnungen. Österreich sperrt wieder auf und die Ausgangslage für den Tourismus-Restart ist gut.

Das bestätigt Robert Seeber, WKÖ-Bundesspartenobmann Tourismus und Freizeitwirtschaft: „Unsere heimischen Betriebe sind bestens aufgestellt und freuen sich schon sehr, mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wieder ihre Gäste begrüßen und verwöhnen zu dürfen. Aufgrund umfangreicher Präventions- und Hygienekonzepte ist ein sicherer und angenehmer Sommerurlaub in Österreich gewährleistet.“

Auch Petra Stolba, Geschäftsführerin der Österreich Werbung (ÖW), sieht den Ausblick für den Sommer positiv. „Die Anfragen und Buchungen haben in den letzten Wochen während der Öffnungsvorbereitungen stark zugelegt. Nach Monaten des Lockdowns ist die Sehnsucht nach einer Auszeit hoch und Österreich bietet die perfekten Voraussetzungen dafür“, sagt Stolba.

Eine aktuelle Studie von Karmasin Research & Identity im Auftrag der Österreich Werbung bestätigt das. Die Studie „Restart 2021“ betrachtet die Erwartungen und Pläne der Österreicherinnen und Österreicher zu Urlaub während Corona. Präsentiert wurde die Studie im Rahmen einer Pressekonferenz zum Auftakt der Österreichischen Tourismustage (ÖTT). „Restart 2021“ ist die Wiederholung einer Studie aus dem Vorjahr. Das ermöglicht, die Einstellung der Österreicherinnen und Österreicher im Zeitverlauf zu vergleichen.

Mehr Urlaubspläne als im Vorjahr

Die für die Wirtschaft insgesamt gute Nachricht: Die Konsumfreude zieht generell an. 10 Prozent der Befragten sagen, dass sie mehr konsumieren wollen, sobald die Beschränkungen fallen und der Großteil der Menschen geimpft ist. Vor allem in Bezug auf Urlaub in Österreich ist das Bild positiv: 31 Prozent der Befragten wollen mehr Urlaub in Österreich machen als vor der Coronazeit. „Urlaub in Österreich ist wieder hoch im Kurs, so wie wir das auch schon letzten Sommer gesehen haben“, analysiert Sophie Karmasin.

Laut Studie planen 45 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher für heuer einen Sommerurlaub, das sind deutlich mehr als vor einem Jahr zur selben Zeit (2020: 30 Prozent). Und 58 Prozent dieser „Urlaubsplaner“ wollen ihren Sommerurlaub im Inland verbringen. Kurzurlaube sind dabei weniger gefragt. 81 Prozent der Urlaube werden 5 Tage oder länger dauern.

Sicherheit und Testangebot wichtig

Klar ist, dass Urlaub in Österreich während der Pandemie unter besonderen Voraussetzungen stattfinden wird. Und das wird von den Inlandsgästen auch eingefordert. Für 71 Prozent ist Sicherheit vor Corona während des Österreich-Urlaubs wichtig oder sehr wichtig. Und mit 70 Prozent haben fast genauso viele Befragte hohes oder sehr hohes Vertrauen in die Branche, die Schutzmaßnahmen verlässlich umzusetzen. Die Akzeptanz für die in Österreich angedachten Maßnahmen ist generell hoch: Umfangreiche kostenlose Testangebote in den Tourismusorten und das Grüne Zertifikat als „Eintrittskarte“ für Getestete, Geimpfte und Genesene sieht die große Mehrheit als sinnvolle und überzeugende Maßnahmen an.

Gar nicht gut kommen übrigens kostenpflichtige Testangebote an. Zu sehr haben sich die Österreicherinnen und Österreicher an die flächendeckende, gut ausgebaute Infrastruktur für Gratistests gewöhnt.

Ein Viertel hat schon gebucht

25 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher, die einen Sommerurlaub planen, haben bereits gebucht, weitere 18 Prozent stehen „kurz davor“. Die mit 29 Prozent größte Gruppe will aber noch die weitere Pandemie-Entwicklung abwarten, bevor sie tatsächlich bucht.

Die Studie „Restart 2021“ wurde zwischen 19. und 28. April 2021 als Online-Befragung in der österreichischen Bevölkerung (16 bis 75 Jahre) durchgeführt. Die Österreich Werbung stellt die Ergebnisse der heimischen Tourismusbranche kostenlos zur Verfügung. Österreichische Touristikerinnen und Touristiker können die Studie hier anfordern.

Auf geht’s für den Tourismus

„Österreich ist gut aufgestellt für den Restart. Nicht nur in Österreich, auch auf unseren internationalen Herkunftsmärkten ist das Interesse an Urlaub in Österreich hoch. Auf unserem größten ausländischen Herkunftsmarkt Deutschland liegen wir heuer auf Platz drei der beliebtesten Auslandsdestinationen. Mit dem Konzept des Grünen Zertifikats für Getestete, Geimpfte und Genesene und transparenten Einreisebestimmungen auf Basis der ECDC-Karte haben wir gute Chancen auf einen erfolgreichen touristischen Sommer, vielleicht sogar einen besseren Sommer als im Vorjahr“, sagt Petra Stolba.

Die Österreich Werbung begleitet den Restart mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen. „Wir positionieren Österreich international sehr erfolgreich und glaubwürdig als verantwortungsvolles Gastgeberland“, sagt Florian Größwang, Leiter des Bereichs Partner Management der Österreich Werbung. Die ÖW informiert Branche und Gäste über Ein- und Ausreisebestimmungen und die Sicherheitsmaßnahmen in Österreich. Dieser „Sicherheitscontent“ steht der Branche als Text, Fotos, Factsheets oder Videos zur Nutzung zur Verfügung. Mit breiten Multi-Channel-Kampagnen inspiriert die ÖW auf den wichtigsten und potenzialstärksten Märkten für Urlaub in Österreich, aktuell neben Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Polen, Tschechien, Ungarn und Belgien. Der besonders getroffene Städte- & Kulturtourismus soll in 3 Phasen mit Kommunikation in 12 Herkunftsmärkten genauso aktiviert werden wie die Tagungs- und Kongress-Branche mit einer eigenen Kampagne.

„Für den Tourismus ist es sehr wichtig, dass die Einreiseverordnungen quarantänefreies Reisen wieder zulassen“, so Seeber. „Bei anhaltend rückläufigen Infektionsraten und raschem Impffortschritt ist mit Anfang Juli mit weiteren Lockerungen zu rechnen. Wir haben im Vorjahr bewiesen, dass in Österreich ein sicherer Sommerurlaub möglich ist. Die Betriebe haben sich auch heuer wieder gewissenhaft vorbereitet und wir sehen zuversichtlich einer erfolgreichen Sommersaison entgegen.“

Auf den ÖTT von 17. bis 19. Mai präsentiert der heimische Tourismus seine Angebote den internationalen Einkäuferinnen und Einkäufern. Und im Rahmen von Vorträgen und Panel-Diskussionen liefern die ÖTT spannende Insights und Trends zum Tourismus während und nach Corona. Alle Informationen und Live-Streams auf www.tourismustage.at

Mehr Informationen finden Sie im ÖW-Newsroom unter https://www.austriatourism.com/newsroom/



