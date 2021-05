August Wöginger und Christoph Zarits gratulieren Claudia Plakolm zur Wahl

Wien (OTS) - „Wer sich ehrlich um die Sorgen kümmert und die Herausforderungen anpackt, bekommt bei Wahlen das Vertrauen der Jugend. So arbeitet Claudia Plakolm und so hat sie fulminant gewonnen. Ich gratuliere ihr und ihrem Team zur Wahl mit diesem beeindruckenden Votum", so ÖAAB-Bundesobmann KO August Wöginger.

ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR Christoph Zarits schloss sich den Glückwünschen an: „Claudia Plakolm ist eine starke Persönlichkeit, die sich mit voller Kraft und großem Idealismus für die Anliegen der jungen Menschen einsetzt. Ich gratuliere Claudia Plakolm zur Wahl und freue mich auf die Zusammenarbeit!“

