Aviso: Morgen, Freitag, 14.5., Online-Enquete zu LGBTIQ & Diskriminierungsschutz „Gleicher Schutz für alle“

Wien (OTS) - Ewa Ernst-Dziedzic, Menschenrechtssprecherin der Grünen, lädt am Freitag, 14.5.2021, von 14.00 – 17.00 Uhr, zur Online-Enquete zu LGBTIQ & Diskriminierungsschutz „Gleicher Schutz für alle“



Programm:



14.00-14.25: Begrüßung und Wortmeldungen:



• Bundesministerin für Justiz Dr.in Alma Zadić, LL.M.

• Abg.z.NR. Dr.in Ewa Ernst-Dziedzic, Grüne

• Abg.z.NR. Nico Marchetti, ÖVP

• Abg.z.NR. Mario Lindner, SPÖ

• Abg.z.NR. Yannick Shetty, Neos



Politischer Ausblick:

• Mag.a Ulrike Lunacek, ehem. Vizepräsidentin des Europaparlaments und Co-Vorsitzende der LGBTI-Intergroup des EP



Kurz-Inputs zur rechtlichen Situation:



* Aktueller Stand des Diskriminierungsschutzes in Österreich

* Neuerungen im Personenstandsrecht & geschlechtergerechte Sprache

* Diskriminierungsschutz auf Grund „sexueller Orientierung“ außerhalb der Arbeitswelt – Status Quo & EU-Vergleich



15.30-15.45: Pause



15.45-16.15



Arbeitsgruppen:



* Intersectional Discrimination, Racism and LGBTIQ in Austria

* Zugang zum Recht

* Gemeinsam gegen Diskriminierung in Schule und Bildung

* Personenstand und Diskriminierungen aufgrund der Geschlechtsidentität



16.15-17.00



Diskussion im Plenum mit Abgeordneten zum Nationalrat und der Bundesministerin für Justiz



Um Anmeldung wird gebeten unter:

Katrin.Fallmann @ gruene.at







Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at