Der Leidensweg der Schweine dargestellt vor dem Bundeskanzleramt zum Ministerrat

Deckstall, Abferkelbucht, Vormast und Endmast jeweils auf Vollspaltenboden ist in Ö die Norm, dazu routinemäßiges Schwanzkupieren wegen Auswirkungen des Vollspaltenbodens

Wien (OTS) - Die ÖVP-Spitzenpolitik will sich nicht mit dem Leid der Schweine beschäftigen. Für sie gehen die Interessen der Schweineindustrie an großen Profiten vor den Interessen der Schweine und ihren Befürworter:innen – immerhin 96 % der Bevölkerung. Deshalb hat der VGT heute anlässlich des Ministerrats den Leidensweg der Schweine vor dem Bundeskanzleramt bildlich aufgebaut. Die Befruchtung geschieht bereits auf Vollspaltenboden, ebenso die Geburt. Anschließend wird den Schweinekindern ohne jede Betäubung der Schwanz angebrannt, weil die Haltung auf Vollspaltenboden so grausam ist, dass die Tiere sich vor Verzweiflung gegenseitig hinein beißen. Letztlich findet dann sowohl die sogenannte Vormast als auch die Endmast auf Vollspaltenboden statt. Ein Martyrium, das die Vorstellungskraft eines jeden Menschen übersteigt. Nie auf Naturboden stehen, nie bequem schlafen, nie sich mit etwas beschäftigen können, immer im Gedränge und über dem Kot der Artgenoss:innen. Dieses Verbrechen an den Tieren muss endlich enden!

VGT-Obmann Martin Balluch hat wieder einmal 2 Tage mit frei lebenden Schweinen verbracht: „Mich würde wirklich interessieren, was diese verbohrten ÖVP-Politiker:innen und ihr Klientel aus der Schweineindustrie sagen würden, wenn sie stundenlang mit Schweinen in der Sonne auf einer Wiese liegen. Diese Leute behaupten ja immer, wir Tierschützer:innen würden uns mit Schweinen nicht auskennen. In Wahrheit ist es umgekehrt. Ich wette, Köstinger und Schlederer haben noch nie einfach so Zeit mit frei auf der Wiese lebenden Schweinen verbracht, ihnen zugeschaut, sie gestreichelt und mit ihnen kommuniziert. ÖVP und Schweineindustrie kennen nur die Tiere in Tierfabriken. Da kennen sie aber die essenziellsten Dinge über Schweine nicht. Wie wollen Sie dann aber deren Interessen berücksichtigen? Erst wenn man die Schweine frei auf der Wiese sieht, die über 10 Jahre alt werden, merkt man, was ihnen auf Vollspaltenboden abgeht. Und zwar alles. Die gesamte Palette der für Schweine lebenswerten Dinge, die diese Welt bietet!“

Rückfragen & Kontakt:

VGT - Verein gegen Tierfabriken

DDr. Martin Balluch

Kampagnenleitung

01 929 14 98

medien @ vgt.at

http://vgt.at