VGT Vollspaltenboden-Aktion: „Aufwachen, Frau Landwirtschaftsministerin Köstinger!“

Auf der Wiener Mariahilferstraße wurden zahlreiche Wecker neben die schlafende Ministerin platziert – es wird Zeit, den Schweine-Vollspaltenboden zu verbieten

Wien (OTS) - Die Dringlichkeit des Handlungsbedarfs in Sachen Schweinehaltung auf Beton-Vollspaltenboden wird immer größer. Nicht nur die EU-Kommission hat bereits eine Missstandsfeststellung dazu gemacht, weil aufgrund des Vollspaltenbodens die Schwänze routinemäßig kupiert werden, was laut EU-Richtlinie verboten ist. Auch die Volksanwaltschaft hat bereits 2 Missstandsfeststellungen getätigt, und zwar weil laut EU-Richtlinie die Schweine einen physisch angenehmen Liegebereich angeboten bekommen müssen, was auf Vollspaltenboden nicht der Fall ist. Und die Bevölkerung (laut Gallup-Umfrage 96 %) fordert zunehmend vehement – in den letzten Tagen gingen mindestens 1.200 Protestemails ein – ein Verbot des Vollspaltenbodens ein, das laut wissenschaftlichen Studien und zahlreichen Aufdeckungen durch den VGT unbedingt notwendig ist, um schwere Tierquälerei zu verhindern. Deshalb legte sich heute eine Tierschützerin mit Köstinger-Maske auf der Wiener Mariahilferstraße in ein Bett, um zu schlafen, während rundherum Wecker ratschten, um die Landwirtschaftsministerin aufzuwecken. Sie möge endlich aufwachen, so die Tierschützer:innen, und sich ihrer Verantwortung stellen.

VGT-Obmann Martin Balluch dazu: „Nicht nur, dass sämtliche Umstände für die Einführung eines Verbots des Vollspaltenbodens in der Schweinehaltung sprechen. Die Umstellung mit tiefer Stroheinstreu und doppelt so viel Platz würde laut einer Studie lediglich 35 Cent pro kg Schweinefleisch Mehrkosten verursachen. Das kann doch, bitteschön, nicht ernst gemeint sein, dass ein reiches Land wie Österreich diese Kosten nicht aufbringt und dafür die Schweine einfach leiden lässt. Die Frau Landwirtschaftsministerin soll ihre roboterartige Apparatschikrolle für die Tierindustrie und den ÖVP-Bauernbund ablegen und endlich Herz und Hirn sprechen lassen. Tatsächlich kann nämlich niemand mit Herz und Hirn einem Schwein auf Vollspaltenboden in die Augen schauen und dann einem Verbot dieser Haltungsform im Weg stehen!“

