Große Aufregung um HOFER-Produkt: „Italienische Spezialität“ mit Gütesiegel enthält Fleisch aus Brasilien

Konsumentenschützer prangern irreführende Kennzeichnung an, Reaktionen zeigen: Menschen fühlen sich vom Handelskonzern getäuscht

Wenn der Konzern HOFER mit einem Spruch wie „Da bin ich mir sicher“ wirbt und sich rühmt, fast ausschließlich auf heimisches Fleisch zu setzen, sollte die Deklaration der Herkunft einwandfrei sein. Brasilianisches Fleisch, für dessen Erzeugung oftmals der Regenwald vernichtet wird, sollte nicht „getarnt“ als italienisches Produkt verkauft werden dürfen. Dieser aktuelle Fall zeigt wieder auf, dass wir große Baustellen auch im Handel haben. Umso wichtiger ist, dass wir die verpflichtende Herkunftskennzeichnung bei verarbeiteten Produkten rasch einführen“ so Sebastian Bohrn Mena, Bundeskoordinator der Bürgerinitiative oekoreich. -

Wien (OTS) - Ein vom neuen Onlinemedium oekoreich heute veröffentlichter Artikel sorgt für große Aufregung. Darin wird aufgezeigt, wie ein mit einem Gütesiegel ausgezeichneter Schinken, der bei der Supermarktkette HOFER als „Spezialität aus Italien“ angeboten wird, tatsächlich mit Fleisch aus Brasilien hergestellt wurde. Konsumenten können auf der Packung die Herkunft nicht klar und einwandfrei erkennen. Die starken Reaktionen in sozialen Netzwerken zeigen, dass Menschen sich dadurch getäuscht fühlen.

Den Fall hatte ursprünglich der Verein für Konsumenteninformation in seinem Lebensmittel-Check aufgedeckt und selbst eine irreführende Kennzeichnung angeprangert. Konsumenten würden kein brasilianisches Fleisch in italienischem Schinken vermuten. Demnach müsste die primäre Zutat des Schinkens, das Rindfleisch aus Brasilien also, auch als solche für den Konsumenten klar ersichtlich sein und nicht nur „aus der EU – Nicht EU“ angeführt sein. Der Fall zeigt wieder, wieso eine verbindliche Herkunftskennzeichnung so wichtig ist.

„Wenn der Konzern HOFER mit einem Spruch wie „Da bin ich mir sicher“ wirbt und sich rühmt, fast ausschließlich auf heimisches Fleisch zu setzen, sollte die Deklaration der Herkunft einwandfrei sein. Brasilianisches Fleisch, für dessen Erzeugung oftmals der Regenwald vernichtet wird, sollte nicht „getarnt“ als italienisches Produkt verkauft werden dürfen. Dieser aktuelle Fall zeigt wieder auf, dass wir große Baustellen auch im Handel haben. Umso wichtiger ist, dass wir die verpflichtende Herkunftskennzeichnung bei verarbeiteten Produkten rasch einführen“ so Sebastian Bohrn Mena, Bundeskoordinator der Bürgerinitiative oekoreich.

Die Bürgerinitiative oekoreich ist die Fortführung des im Januar 2021 mit über 416.000 Unterschriften erfolgreich beendeten Tierschutzvolksbegehrens. Eine zentrale Forderung ist die verpflichtende Kennzeichnung der Herkunft von Lebensmitteln. Das neue digitale Medium oekoreich ist die Plattform für Ökologie & Nachhaltigkeit der Gemeinwohlstiftung COMÚN.

Gütesiegel-Schinken bei Hofer: Gemästet in Brasilien, verarbeitet in Italien Artikel bei oekoreich.com lesen

Rückfragen & Kontakt:

Bürgerinitiative oekoreich, initiative @ oekoreich.com, +43 660 703 88 64